德甲｜遠藤航補時飛身救史特加上岸　小孩窩心行徑令隊長變傳奇

小孩子的行動有些時候不加修飾，簡單直接而純粹，感動大人心。

德甲在上周六（14日）煞科，護級形勢在最後一刻大變。史特加靠日本組合補時炮製奠勝一球，靠得失球差壓過哈化柏林上岸。歡喜狂後，頂入救命一球的日本國腳遠藤航，回家得到鄰居表揚。



遠藤19年夏天加盟史特加，該季協助球隊從德乙升班，上季在德甲穩佔中場之位，今季更擔任隊長。其防守數據出色，有統計指他連續兩季在德甲爭搶成功次數排第一。成為隊長的第一季，成為英雄。

遠藤航上半場兩度失去拉開比數的機會，幸而完場前成為護級英雄。（Getty Images）

遠藤般在煞科戰接應同胞伊藤洋輝頭槌二傳，補時兩分鐘奠定勝局，助史特加上岸。球員與球迷衝入球場忘我慶祝，慶賀最後一刻逃出生天。隊長救全家，成為史特加英雄。

遠藤航戴上隊長臂章，完成重要任務。（twitter）

賽後一天，遠藤在社交媒體除了上載慶祝相片，還有一張地面照片，用史特加球衣主色紅和白，寫上「LEGENDO」，白色的「ENDO」，正是遠藤的名字。簡單七個字，把傳奇和遠藤連在一起。遠藤在貼文稱，這是鄰居小朋友的傑作：「昨天回家，鄰居小朋友在我家前寫給我。謝謝！」

小朋友大作：傳奇隊長遠藤。（twitter）

史特加在煞科日前排尾三，落後哈化柏林3分，煞科日必須主場擊敗科隆，並寄望哈化柏林作客不敵多蒙特，才可避過護級附加賽，留在德甲。兩支護級球隊在上半場領先，下半場命運迥異。哈化柏林在下半場末段被多蒙特反超前1:2，此刻史特加亦與科隆打和。進入補時，擔任隊長的遠藤成為英雄。他在上半場兩度近門失機，在補時兩分鐘一次角球攻勢，接應同胞中堅伊藤洋輝前柱頭槌二傳，伏兵小禁區飛身頂入。這一球讓史特加贏2:1全取三分，最後一刻上岸。