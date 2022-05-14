德甲｜夏蘭特多蒙特告別戰獻入球追平　17歲新星入替絕殺反勝

挪威神鋒夏蘭特來季離開多蒙特，轉投英超豪門曼城，今仗迎來離隊前最後一仗，以入球向一眾主場球迷告別，下半場中段12碼中鵠，加上新星莫高高入替即建功，結果多蒙特以2：1反勝哈化柏林，夏蘭特以勝仗告別「蜜蜂兵團」。



曼城早前宣布，艾寧夏蘭特（Erling Haaland）將在今夏加盟，謠傳已久終於離開多蒙特，今仗迎來德甲最後一戰，主場鬥搶分護級的哈化柏林。

夏蘭特今仗正選披甲，在主場上演告別戰，「蜜蜂兵團」一眾球迷向這名神鋒致意。此外，全個職業生涯只效力多蒙特的舒姆沙（Marcel Schmelzer），將會在今季後高掛球靴，接受主場球迷歡送時，這名34歲老將不禁眼泛淚光。

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夏蘭特最後一場披上多蒙特球衣上陣，開賽前親自向球迷們致意。（Getty Images）

即使多蒙特今仗落敗，亦對聯賽排名沒有影響，無論如何也能以次席完成今季聯賽。面對搶分的哈化柏林，戰意明顯有分別。多蒙特守將薩加度（Dan-Axel ZAGADOU）踢跌對手，球證翻查VAR後吹罰12碼，哈化柏林的比科特主射中鵠，多蒙特18分鐘落後一球。

今仗擔正的夏蘭特，上半場沒有射門，連觸球機會也不多，多蒙特半場落後返回更衣室。

換邊後，多蒙特未見有起色，中段由古里路主射罰球，哈化柏林球員禁區內故意用手擋出射門，球證翻查VAR改判12碼，夏蘭特操刀建功，為多蒙特在68分鐘追成平手。夏蘭特其後再有機會，接應傳中頭槌攻門，可惜未能命中目標，其後被調離場，全場球迷以掌聲歡送這名神鋒。

夏蘭特12碼中鵠，為多蒙特追成平手。（Getty Images）

多蒙特隨後作出兩個調動，由17歲小將莫高高（Youssoufa MOUKOKO）入替即將離隊的韋素，這名新星入替1分鐘即有建樹，接應直線禁區內左腳勁射遠柱破網，多蒙特84分鐘反勝2：1。

史特加以2：1擊敗科隆，並以較佳得失球差壓過同得33分的哈化柏林，成功上岸，哈化柏林跌落第16位，需要出戰升留級附加賽。

多蒙特新星莫高高入替即建功，助球隊反超前。（Getty Images）

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