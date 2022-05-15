德甲｜兩大射手告別禮　夏蘭特獲盛大送行　利雲強忍淚水求轉會

德甲昨晚（14日）煞科，近年最搶鏡的兩大射手——拜仁慕尼黑的羅拔利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）和多蒙特的艾寧夏蘭特（Erling Haaland）分別向球迷道別，但兩人處境卻大不相同。



早前已落實德甲十連霸的拜仁慕尼黑，在煞科戰作客以2：2賽和禾夫斯堡，賽後利雲度夫斯基再一次高舉德甲神射手獎座「小鋼鉋」，連續5季獲此殊榮的他追平傳奇射手穆勒（Gerd Muller）的紀錄，但也大有可能永無法超越，全因他表明希望離開拜仁。

利雲度夫斯基賽後向着拜仁的作客球迷，似在強忍淚水。（直播截圖）

向着拜仁球迷高舉獎座的利雲度夫斯基，似在強忍淚水，雖然拜仁管理層在賽前指這名波蘭射手會留效到2023年夏天完約為止，但明顯33歲的利雲想離隊尋求新挑戰。他在煞科戰後明言：「這很有可能是我在拜仁的最後一場比賽，我不能100%肯定，但可能性很高。」

利雲度夫斯基或許是最後一次舉起「小鋼砲」。（美聯社）

他續道：「我跟哈辛（沙歷咸美斯，拜仁體育總監）說了，我已決定不會跟拜仁續約，若有球會向我開出聘約，那我們就要好好考慮，畢竟我們雙方都要為未來打算，希望我們能找到最理想的解決方法。」

賽前不久，沙歷咸美斯亦有談及利雲的狀況，但他道：「他已通知我不想接受我們開出的新合約，他想離隊，但我們的立場不變，事實是他的合約到2023年6月30日才屆滿。」不過有關利雲度夫斯基的去向暫未明朗，他與巴塞隆拿曾傳出「緋聞」。

另邊廂，多蒙特射手艾寧夏蘭特稍早前已宣布來季轉投曼城，他也因而獲得球會及球迷正式地送別，昨晚他在煞科戰射入一記十二碼，助「蜜蜂兵團」2：1反勝哈化柏林，可說是完美告別。

多蒙特今夏迎來重建，夏蘭特與另外多位離隊的球員，包括韋素、舒姆沙、薩加度、當拉錫、貝基、雲連亞卡維奴，都獲球會正式地送上花束和紀念品告別，當中夏蘭特雖然只效力了兩季半，卻已和球迷建立深厚感情，意大利名記羅曼奴在Twitter透露，夏蘭特特別選在今周宣布自己離隊，正是為了在今仗和球迷好好道別，他賽後在隊友見證下，獨自走向著名的「黃牆」——西法倫球場的南看台，向球迷致意。

夏蘭特短短兩年半已在多蒙特球迷心目中有特別地位，他在隊友陪伴向球迷告別。（Getty Images）

夏蘭特賽後也在社交媒體發文，紀念在多蒙特的時光：「能穿起這件球衣是莫大的榮耀和享受，在多蒙特，我獲得了許多深刻回憶、認識了許多特別的人和超凡的隊友，更不說總是能成為我們額外戰力的球迷。黃牆是如此的獨特，這是大家人生中必需要親眼看看的。我永不會忘掉這一切！謝謝大家！」

在夏蘭特心目中「必需親眼看」的多蒙特「黃牆」：