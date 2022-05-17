英足總盃｜專家分析高普準備12碼勝杜慈　列陣企近後備席都關事？

英格蘭足總盃由利物浦與車路士以互射12碼決勝負，結果與聯賽盃相同，都由利物浦勝出。

「機會留給準備的人」是金科玉律，有體育心理學家分析紅軍領隊高普在完場至互射12碼之間的舉動，指出高普較杜慈準備充足，對互射12碼幫助甚多。



挪威體育科學院教授約迪（Geir Jordet）在其社交媒體，圖文並茂解釋其看法。他指加時後仍然打和，約一分鐘後，高普已經選好主射球員，並且逐一單獨討論情况，討論完畢後給予招牌擁抱，以示鼓勵和緊密。

高普在完場後迅速指派主射球員，逐個密斟。（影片截圖）

完場後未夠兩分鐘，高普已經與麾下討論完畢，圍攏一起。他在圓陣中激昂幾句，鼓動眾將。另邊廂，杜慈仍在準備。

拍晒心口！（影片截圖）

約迪指利物浦的圓陣解散，車路士亦未開始討論。杜慈邊翻看筆記，邊走入圓陣，卻在圓陣中詢問球員對主射的意向。

杜慈手執筆記，準備入圓陣，利物浦此時已準備上線。（影片截圖）

約迪認為如此眾目睽睽下詢問，被問的球員會承受巨大壓力，包括來自其他球員望向你時無形中施壓，使球員未必肯誠實應對。他甚至用2021年歐國盃決賽，英格蘭領隊修夫基的做法比對，並指兩者做法差不多：「都是遲緩，欠缺準備，全靠反應，會使球隊犯錯、趕忙和受壓。」

分析認為杜慈在圓陣內詢問主射意向，並不理想。（影片截圖）

車路士仍在圓陣中準備，利物浦已經準備「上線」。約迪指高普走回場邊，還有心情和閒暇跟場外球員談笑，而主射球員已經走到中圈準備。

高普完成工作，顯得輕鬆，有空跟雲迪積克閒話一句。（影片截圖）

約迪又認為，利物浦較早準備完畢，場上球員便率先佔據中圈靠近後備席的位置，「既可收到指示，也距離領隊較近，感到並肩作戰」。約迪強調高普擅長心理戰，並非天賦，而是知識，「積極準備、緊密執行，熱切溝通，讓球隊在極端壓力上盡可能發揮最佳水準。利物浦在互射12碼開始前，已領先1:0」。

約迪指利物浦球員選擇靠近後備席，也有幫助。（影片截圖）

上述說法是否正確，見仁見智。回看聯賽盃決賽，利物浦同樣較早完成圓陣，列隊等候主射，站在離後備席較遠的一邊。利物浦結果全隊球員都要操刀，至第11輪龍門對決，才以11：10擊敗車路士。