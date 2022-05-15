英足總盃｜沙拿傷出獲全隊利物浦氹番 高普回應兩大將傷情：OK
撰文：高詩琦
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英格蘭足總盃決賽，利物浦力戰車路士120分鐘都互無紀錄，最終憑互射十二碼以6：5擊敗對手，相隔12年再奪這項錦標。
不過比賽期間，紅軍兩大主將穆罕默德沙拿和雲迪積克先後退下火線，令利物浦球迷憂心不已。
沙拿與雲迪積克在足總盃決賽毫無懸念地正選上陣，不過近期疲態盡現的沙拿，33分鐘便因傷退下火線；到加時展開時，高普也以祖爾馬迪普入替雲迪積克。紅軍未來一周尚有兩場英超，加上最為關鍵、月底的歐聯決賽，球迷當然非常擔心，尤其是極少會被換走的雲迪積克。
不過高普賽後的答案，也許令球迷能稍稍放心，他被問及兩人的情況，直接道：「我認為他們尚算OK的，我不覺得他們星期二能上陣，不過老實說，無論如何，他們星期二本身就不會上陣的！」他續道：「但我覺得他們沒什麼問題，（換走他們）是預防性為主。沙拿覺得有點問題，他說他能繼續踢，但讓我去決定，我就說不要踢了……若你在球場上覺得有點問題，繼續踢的話，就不可能好轉。」
對於雲迪積克，高普的答案簡單明瞭：「雲迪積克的話，是很清晰的：可以踢90分鐘，120分鐘就不行了。」不過他對於目前紅軍的陣容深度很滿意，笑說：「但情況真的很好啊，（換走了雲迪積克）還能換入馬迪普！天啊！這樣真的太好了，所以，一切都沒問題。」
沙拿賽後同樣被問及能否趕及在歐聯決賽復出，他的答案清晰不過：「當然了。」
這位「埃及之王」早早退下火線，他無疑相當失望，不過一眾隊友捧盃時也全力逗他開心，當中堤亞高艾簡達拿和哈維艾利諾分別戴上沙拿樣子的面具，更與本尊一起捧盃和合照，場面有趣也溫馨。
艾簡達拿和艾利諾更在社交媒體特別向沙拿致意，前者發文貼出沙拿打氣歌的歌詞，艾利諾更在發文中道：「這支球隊。這個人。這段時間當利物浦球員真的太好了！」
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