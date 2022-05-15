英足總盃｜利物浦大後備竟成奪冠主角　森美卡斯選中幸運號碼

利物浦在英格蘭足總盃擊敗車路士封王，互射十二碼時，最關鍵的除了門將艾利臣比加（Alisson Becker）救出美臣蒙特射門，還有森美卡斯（Kostas Tsimikas）射入奠勝球。

森美卡斯今場先任後備，大概他也沒想過自己會成為奪冠英雄。



現年26歲的希臘國腳森美卡斯自上季加盟利物浦以來，初期屢受傷患困擾，即使復出後上陣時間也不多，加上天生一對大大的黑眼圈、凹陷的雙頰，球迷都嘲笑他「未瞓醒」；到今季上陣時間稍增、尤其下半季每每都有不俗表現及助攻，而且換了個髮型後，利迷紛指他「瞓醒咗」。

上半季Vs下半季：森美卡斯樣子不同了？

惟森美卡斯的角色仍鮮明——在聯賽盃和足總盃都有正選上陣，但每到4強跟勁旅如阿仙奴和曼城對碰，他也只能任安德魯羅拔臣的後備。

來到今晨的足總盃決賽，森美卡斯還是先坐在後備席，一直等到加時餘下9分鐘，羅拔臣一副快要虛脫的模樣，他才被召來入替；互射十二碼他也是到即時死亡階段才主射，他大概也不是球迷最有信心會射入那個——誰料他竟會成為奪冠功臣、賽後慶祝的主角？

森美卡斯成為慶祝儀式的主角。（美聯社）

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談到互射十二碼，森美卡斯賽後透露：「對我來說非常特別。領隊（高普）叫我選一個我想要的數字。」他選了7號，意味會在即時死亡時才有機會主射，也大有可能沒有主射的機會，「他問我為何選那麼後？我回答他說，7這個數字會給我機會去贏波！」

森美卡斯成為利物浦球迷新寵，被戲稱為「希臘籍利物浦人」的他，賽後也特別回應這稱呼：「我才不是希臘籍利物浦人呢，我是一個利物浦希臘人！」他與隊友賽後在更衣室狂歡，但同時也強調慶祝一晚後便要繼續努力。