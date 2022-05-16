英超︱高普爆拜仁曾多次招手　有型原因拒絕「世界不是只得贏家」

利物浦贏得英格蘭足總盃後，高普在紅軍已贏盡一切可能大賽冠軍。近年屢次傳出拜仁慕尼黑和德國國家隊向他招手，他親自證實傳聞，承認拜仁屢次向他招手，不過被他一一回絕，原因更是令人拍案叫絕。



高普十分珍惜地擁着新到手的足總盃。（Getty Images）

不想與哥迪奧拿交換

高普自2015年10月接掌利物浦後，紅軍表現逐季穩步上揚。2015/16球季置身歐霸、聯賽盃決賽，2016/17球季重返前四，2017/18歐聯晉身決賽，之後踏入「收成期」——2018/19歐聯封王，2019/20英超首冠，還有歐洲超級盃和世界冠軍球會盃，上季後防傷兵潮下無冠，今季一口氣贏得聯賽盃、足總盃雙冠，歐聯亦已入決賽，英超戰至最後仍有些微機會。

他是利物浦經歷30年低潮過後，為球會重拾輝煌的偉大領隊，足與開創昔日王朝的辛奇利和派士利齊名。高普與利物浦彷如絕配，就算不時傳出有其他球會力邀他過檔，他堅稱沒有其他球會更適合他，「告訴我，哪間球會能給我更多？」他開玩笑說，「唯一就是問問哥迪奧拿是否已對勝利感到厭倦，來讓我接手曼城。那是否可行？其實不然，我也不想這樣做。」

贏得足總盃後，高普在利物浦的獎盃櫃已贏盡一切大賽冠軍。（Twitter）

拜仁曾屢次招手

高普直言，「我曾有幾次機會加盟拜仁，這樣的話，我頗肯定我的一生會贏得更多冠軍。我沒有那樣做，我在這裏有合約，我永遠不會這樣（在有約在身的情況下離隊），這完全是無問題的。」

拒絕拜仁，他還有一個有型的原因，「這世界不是只有贏家，但願是充滿一班努力嘗試的挑戰者。我努力嘗試，有時和一些人一起贏，我為此感到開心。」比起為本身的大贏家繼續贏得更多，高普寧願幫助處於較弱勢的球隊獲得勝利，這是他當初選擇利物浦的初心，為一支沉淪多年的昔日強隊，一步步走出谷底，重拾輝煌。

利物浦由多年無冠，遙身變成冠軍常客。（Twitter）

他揚言，自己也不是永遠思想正面，「給我一秒時間，我便能找出樂觀的理由」，也許這正是高普的最大魅力所在——與其傷心失意，不如盡快抬起頭來，為明天而努力。

高普說，利物浦曾經歷十分艱辛的日子，總是受盡不同打擊，現在一班球員無論處於任何劣勢，也會拼命爭取勝利，即使不是每每盡如人意，希望球迷能夠欣賞。本土盃賽在他的優先順序，不及歐聯和英超，但聯賽盃決賽的氣氛令他眼界大開，「聯賽盃決賽的氣氛絕對瘋狂，我真的非常非常喜愛它。比賽之後我看不到它和歐聯決賽的分別，那一刻我看到它對人們的意義。」

足總盃決賽，他又再經歷多一次，感受雙倍的喜悅。利物浦今季尚餘英超和歐聯兩項冠軍可爭，仍有機會問鼎史無前例的英格蘭四冠王。