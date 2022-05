高普儲齊各大錦標　利物浦王朝首冠始於香港　曾淪笑柄如今變佳話

高普(Jurgen Klopp)領利物浦贏得英格蘭足總盃冠軍後,紅軍執教生涯集齊全套最高榮譽獎盃——歐聯、英超、足總盃、聯賽盃、歐洲超級盃和世界冠軍球會盃。

曾經他被其他球隊球迷恥笑,帶領利物浦唯一榮譽只有在香港贏得的英超亞洲盃(Premier League Asia Trophy ),昔日笑柄如今重溫變作佳話,全因他早已成功令懷疑者變信徒。



2017年夏天,利物浦在香港贏得的英超亞洲盃,曾是紅軍被恥笑的源頭。(黃永俊攝)

2015年10月,利物浦辭退領隊羅渣士。那場默西塞特郡打吡踢成1:1,賽後利物浦在英超聯賽排第十位,愛華頓第七,較紅軍還有高三級。羅渣士曾領軍與英超冠軍無限接近,未竟全功後有點進退失據。高普就是在紅軍處於迷失與慌亂之中到臨。

球季中途來到,他第一季可以做到的不多,最重要一點,是向包括球迷在內、利物浦上上下下每一個人輸入一股強大信念——「我們要將懷疑者變成信徒」(We have to change from doubters to believers)。領軍第一季,意外在聯賽盃和歐霸同闖決賽,卻分別被曼城和西維爾擊敗,高普帶領紅軍的首個冠軍,來自香港。

高普領紅軍首季連輸兩決賽:

重建路漫長,大賽獎盃對當年的利物浦而言遙不可及。2015/16球季兩個亞軍之後,2016/17球季再次四大皆空,幸而成功重返英超前四,獲得來季歐聯一席。正是那年夏天,利物浦訪港踢英超亞洲盃。

圖輯:高普領利物浦首冠——2017英超亞洲盃

+ 7

大球場變晏菲路

2017英超亞洲盃在香港上演,四支參賽球隊為利物浦、李斯特城、水晶宮和西布朗,是賽事首次不設主隊、全由英超球隊間對決。沙拿7月1日才正式從羅馬加盟利物浦,當時球員正在放暑假,7月8日歸隊,7月14日友賽韋根,沙拿射入加盟紅軍的首個入球。大軍隨即出發到香港為英超亞洲盃作準備。

四隊之中,利物浦球迷明顯多於另外三隊,入場利迷佔大多數,儼然將香港大球場暫變晏菲路。紅軍首仗憑蘇蘭基和奧歷治的入球擊敗水晶宮後,利物浦在決賽遇上李斯特城。回看那一仗,防線一度由摩蘭奴、洛夫蘭、卡拉雲、阿歷山大阿諾特和卡列奧斯組成,除了阿諾特外,其餘四人均或多或少曾被標籤為「後防炸彈」,足見紅軍幾年間的飛躍進步。沙拿與古天奴一人一球,利物浦以2:1挫李斯特城封王,那是高普接掌利物浦後的第一項冠軍。

2017英超亞洲盃是高普在利物浦的首項錦標。(Getty Images)

2017/18球季,利物浦甫重返歐聯即殺入歐聯決賽,被皇馬擊敗只得亞軍,開始有其他球迷取笑「高普唯一冠軍只有英超亞洲盃」——之後的故事,已成為歷史:2018/19歐聯封王,2019/20英超首冠,還有歐洲超級盃和世界冠軍球會盃,上季後防傷兵潮下無冠,今季一口氣贏得聯賽盃、足總盃雙冠,歐聯亦已入決賽,英超戰至最後仍有些微機會。

曾經出現過的批評和質疑,已消失得無影無蹤。2017年的英超亞洲盃,亦由笑話變為佳話。那是高普紅軍王朝的起點,也是脫變至今時今日高度的基點。香港大球場重建在即,轉型為「公眾運動場」,座位由4萬大減至9000,利物浦球迷在2017年盛夏的狂歡與快樂可一不可再,只能成為香港球迷的集體回憶。

高普在利物浦已儲齊各大賽事獎盃。(Twitter)

利迷的幸福並非必然,高普身為全球最佳主帥之一,想找他過檔的球隊其實不少。他加盟紅軍前,宿敵曼聯曾向他招手,他自言聽從妻子意見後沒有選擇到奧脫福,直到紅軍招手,太太贊同才加盟。

成為紅軍主帥後,德國班霸拜仁慕尼黑亦屢次企圖撬他過檔,只是他一直不為所動。