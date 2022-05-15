高普儲齊各大錦標　利物浦王朝首冠始於香港　曾淪笑柄如今變佳話

高普（Jurgen Klopp）領利物浦贏得英格蘭足總盃冠軍後，紅軍執教生涯集齊全套最高榮譽獎盃——歐聯、英超、足總盃、聯賽盃、歐洲超級盃和世界冠軍球會盃。

曾經他被其他球隊球迷恥笑，帶領利物浦唯一榮譽只有在香港贏得的英超亞洲盃（Premier League Asia Trophy ），昔日笑柄如今重溫變作佳話，全因他早已成功令懷疑者變信徒。



2017年夏天，利物浦在香港贏得的英超亞洲盃，曾是紅軍被恥笑的源頭。（黃永俊攝）

2015年10月，利物浦辭退領隊羅渣士。那場默西塞特郡打吡踢成1：1，賽後利物浦在英超聯賽排第十位，愛華頓第七，較紅軍還有高三級。羅渣士曾領軍與英超冠軍無限接近，未竟全功後有點進退失據。高普就是在紅軍處於迷失與慌亂之中到臨。

球季中途來到，他第一季可以做到的不多，最重要一點，是向包括球迷在內、利物浦上上下下每一個人輸入一股強大信念——「我們要將懷疑者變成信徒」（We have to change from doubters to believers）。領軍第一季，意外在聯賽盃和歐霸同闖決賽，卻分別被曼城和西維爾擊敗，高普帶領紅軍的首個冠軍，來自香港。

高普領紅軍首季連輸兩決賽：

重建路漫長，大賽獎盃對當年的利物浦而言遙不可及。2015/16球季兩個亞軍之後，2016/17球季再次四大皆空，幸而成功重返英超前四，獲得來季歐聯一席。正是那年夏天，利物浦訪港踢英超亞洲盃。

圖輯：高普領利物浦首冠——2017英超亞洲盃

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大球場變晏菲路

2017英超亞洲盃在香港上演，四支參賽球隊為利物浦、李斯特城、水晶宮和西布朗，是賽事首次不設主隊、全由英超球隊間對決。沙拿7月1日才正式從羅馬加盟利物浦，當時球員正在放暑假，7月8日歸隊，7月14日友賽韋根，沙拿射入加盟紅軍的首個入球。大軍隨即出發到香港為英超亞洲盃作準備。

四隊之中，利物浦球迷明顯多於另外三隊，入場利迷佔大多數，儼然將香港大球場暫變晏菲路。紅軍首仗憑蘇蘭基和奧歷治的入球擊敗水晶宮後，利物浦在決賽遇上李斯特城。回看那一仗，防線一度由摩蘭奴、洛夫蘭、卡拉雲、阿歷山大阿諾特和卡列奧斯組成，除了阿諾特外，其餘四人均或多或少曾被標籤為「後防炸彈」，足見紅軍幾年間的飛躍進步。沙拿與古天奴一人一球，利物浦以2：1挫李斯特城封王，那是高普接掌利物浦後的第一項冠軍。

2017英超亞洲盃是高普在利物浦的首項錦標。（Getty Images）

2017/18球季，利物浦甫重返歐聯即殺入歐聯決賽，被皇馬擊敗只得亞軍，開始有其他球迷取笑「高普唯一冠軍只有英超亞洲盃」——之後的故事，已成為歷史：2018/19歐聯封王，2019/20英超首冠，還有歐洲超級盃和世界冠軍球會盃，上季後防傷兵潮下無冠，今季一口氣贏得聯賽盃、足總盃雙冠，歐聯亦已入決賽，英超戰至最後仍有些微機會。

曾經出現過的批評和質疑，已消失得無影無蹤。2017年的英超亞洲盃，亦由笑話變為佳話。那是高普紅軍王朝的起點，也是脫變至今時今日高度的基點。香港大球場重建在即，轉型為「公眾運動場」，座位由4萬大減至9000，利物浦球迷在2017年盛夏的狂歡與快樂可一不可再，只能成為香港球迷的集體回憶。

高普在利物浦已儲齊各大賽事獎盃。（Twitter）

利迷的幸福並非必然，高普身為全球最佳主帥之一，想找他過檔的球隊其實不少。他加盟紅軍前，宿敵曼聯曾向他招手，他自言聽從妻子意見後沒有選擇到奧脫福，直到紅軍招手，太太贊同才加盟。

成為紅軍主帥後，德國班霸拜仁慕尼黑亦屢次企圖撬他過檔，只是他一直不為所動。