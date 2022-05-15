英足總盃｜不一樣的23歲：利物浦金童的榮耀　車路士天才的噩夢

利物浦在英格蘭足總盃互射十二碼擊敗車路士封王，藍戰士中場美臣蒙特（Mason Mount）在「即時死亡」階段射失，成為失冠罪人，令他的「溫布萊咀咒」延續。

另邊廂，同是23歲、同是英格蘭國腳的阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold），命運則不一樣。



比起許多同齡球員，美臣蒙特的球員生涯已算非常出眾，尤其去年連奪歐聯、歐洲超級盃和世界冠軍球會盃，也是許多年輕球員望塵莫及。偏偏在溫布萊球場，他從未能笑到最後。

香港時間今晨的足總盃決賽，利物浦和車路士鬥足120分鐘也互無紀錄，要互射十二碼決勝負，雖然艾斯派古達在第二輪射失，但到沙迪奧文尼的決勝射門被艾度亞文迪救出時，車路士重新燃起了奪冠的希望。

美臣蒙特射失十二碼後，隨即以球衣掩面。（Getty Images）

進入「即時死亡」階段，第一輪雙方俱射入，惟到了第二輪，蒙特主射被艾利臣比加救出，他即時哭了，以球衣遮臉抹淚；結局也沒有如他意，緊接操刀的森美卡斯一球奠勝，漫天紅煙的溫布萊之內，蒙特失落地蹲在草地上，成為了紅軍將帥狂歡的背景。

失望不已的蒙特久久無法站起。（美聯社）

一切都很熟悉，因為這已是蒙特連續6次在溫布萊球場輸掉決賽：包括2019年外借至打吡郡時輸掉英冠升班附加賽、2020及2021年足總盃決賽、2021年歐國盃決賽、2022年聯賽盃決賽及足總盃決賽。

不過蒙特既有實力、更有的是時間，未來大概還有大把的機會把一切贏回來。

英格蘭去年在歐國盃決賽敗予意大利，蒙特（右一蹲下者）也在陣中。（Getty Images）

獲勝利女神眷顧的利物浦，陣中跟蒙特一樣同是23歲的阿歷山大阿諾特，命運跟蒙特就不盡一樣。

18歲已開始成為紅軍主將的阿諾特，生涯遇上利物浦重返高峰之時，2018/19球季歐聯憑一記經典「快開角球」將球隊送入決賽、最終奪冠，緊接奪得歐洲超級盃及世冠盃，隨後一季再奪英超，來到今季，利物浦更橫掃本地盃賽，在聯賽盃和足總盃決賽都擊敗車路士掄元，至今已「儲齊」球會層面的所有最頂級錦標。儘管紅軍重奪英超的希望不大，但月底還有對皇家馬德里的歐聯決賽，隨時成為盃賽「三冠王」。

阿諾特年僅23歲，卻已在利物浦成為主力近5年之久，表現也越趨成熟，作為一名閘位球員，助攻能力當世已無人能出其右；今晨的聯賽盃決賽他總是在紅軍的危急關頭現身解圍，反擊「攻強守弱」的批評，加上已橫掃球會錦標，年紀輕輕，成就早已超越許多曾效力紅軍的前輩。