第二階段放寬｜5.19起再放寬口罩令　體育館健身室做運動可除口罩

政府再放寬防疫措施，由明日（19日）起，市民在室內體育處所做運動時，也可豁免戴口罩。



行政長官林鄭月娥昨日表示，香港過去一周疫情平穩，會按原定計劃，在周四起實行第二階段的放寬防疫措施。

由5月19日起，在室內體育場處打羽毛球不用戴口罩。（資料圖片）

餐飲處所可供堂食的時間會延長至晚上11時五59分，酒吧和酒館可以重新開放，營業時間到凌晨1時59分，浴室、派對房間、夜店或夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所和郵輪都可以開放。

對於習慣做運動的朋友，好消息是再放寬口罩令，市民在室內體育處所和符合換氣量要求的健身中心進行運動時，亦無須佩戴口罩。換言之，大家在康文署室內體育館打籃球、羽毛球、排球、壁球及乒乓球等，由明日起都不需要再戴口罩。

由5月19日起，在符合換氣量條件的健身中心做運動，都可以除口罩了。（資料圖片/廖雁雄攝）

不過，林鄭提醒：「未來第二階段放寬措施後，將有更多活動無須佩戴口罩，所以要更加小心，在必要時可不佩戴口罩，但如非飲食或者進行運動時必須戴上口罩。」

政府在5月5日已經放寬了戶外做運動的口罩令，市民身處郊野公園，或在戶外進行劇烈活動等情況下可以不佩戴口罩。泳池、刊憲泳灘、康樂及文化事務署水上活動中心和轄下公眾游泳池等體育運動設施亦早已重開。