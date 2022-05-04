行山唔使戴口罩！身處郊野公園獲豁免 戶外劇烈活動可「除罩」
撰文：顏銘輝
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行山可以除口罩了！政府宣布放寬社交距離措施，由5月5日起身處郊野公園戶外範圍、或在戶外進行劇烈活動可以不佩戴口罩。換言之，事隔70日後，各位山友終於可以除罩相見，呼吸大自然的空氣！
因應第5波疫情，政府在2月24日收緊口罩令，在任何公眾地方，不論是否進行體能活動，都需要佩戴口罩。經過70日後，疫情放緩，政府宣布由5月5日起放寬口罩令，身處郊野公園戶外範圍，或者在戶外進行劇烈活動，皆獲得豁免。
行山期間，行到氣喘吁吁，當然獲豁免戴口罩，但途中休息，又是否需要戴口罩呢？這條問題關鍵在於你的行山地點。如果你在郊野公園內行山，途中在戶外地方坐下來休息，也不需要戴口罩。不過，如果你在非郊野公園的郊外行山，便要注意，當你停止運動時，便要戴口罩。
雖然郊野公園佔香港約四成土地，但其實很多郊外地方也不屬於郊野公園範圍之內，其中不少是港人喜愛的郊遊行山地點。大家行山大休時，要留意自己是否身處郊野公園，如非的話，就要戴回口罩。
香港多個受歡迎的離島都不屬於郊野公園，例如長洲、南丫島、蒲台島及塔門。連接東涌及大澳的東澳古道，大部分都處於郊野公園之外，休息時記得戴口罩，而大澳的行山勝地虎山，也不在郊野公園內。青衣沒有郊野公園，行青衣自然徑及三支香時，如果大休的話，都需要戴回口罩。
其他非郊野公園的行山熱點，包括華山、龍山、麒麟山、髻山、青山、圓頭山、狗肚山、玉桂山、摩星嶺、南朗山、鷓鴣山、小夏威夷徑及赤柱犀牛石。
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