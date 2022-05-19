歐霸盃決賽｜藍斯入替射12碼變罪人　流浪無緣半世紀首度歐戰稱霸

格拉斯哥流浪衝擊半世紀以來首個歐洲賽錦標，與法蘭克福在歐霸盃決賽鬥足120分鐘，依然未能分勝負。從來互射12碼都是殘酷，入替主射的艾朗藍斯宴客，成為5輪中唯一射失的球員，格拉斯哥流浪因這球而飲恨，與錦標擦身而過，這名威爾斯中場神情失落。



格拉斯哥流浪與法蘭克福在西維爾主場爭逐今季歐霸盃的錦標，兩軍上半場互無紀錄。下半場早段，法蘭克福中堅杜達回防時突然倒地，變成阿里布的單刀機會，流浪在57分鐘先開紀錄，而杜達其後亦因傷被調離場，改由日本老將長谷部誠入替。

格拉斯哥流浪主場力克萊比錫躋決賽 沒有謝拉特照闖高峰

阿里布把握對手失誤，單刀建功為流浪開紀錄。（Getty Images）

法蘭克福積極反撲，隨即見效，高斯迪左路傳中，縱然格流在禁區內有充裕的人手，偏偏未能守住波里，這名哥倫比亞前鋒搶點撞射建功，69分鐘追成1：1平手，其後兩軍在法定時間未有增添紀錄，這場歐霸決賽進入加時。

波里近門撞射得手，為法蘭克福追成1：1平手。（Getty Images）

格拉斯哥流浪在加時階段稍佔上風，波拿巴列錫曾經施放冷箭，法蘭克福門將奇雲查普（Kevin Trapp）沒有「恰眼瞓」，他在加時下半場末段更有一球關鍵撲救。流浪的基馬胡菲右路落底傳中，剛好在查普面前掠過，堅特入楔接應撞射，失位的查普立即跑向另一邊，伸展整個人，並以右腳封走對方的射門，兩軍激戰120分鐘後未分高下，進入最殘酷的互射12碼。

奇雲查普加時末段交出關鍵撲救，助球隊力保和局。（Getty Images）

流浪主帥雲邦荷斯換入威爾斯中場艾朗藍斯（Aaron Ramsey），為12碼階段作部署。雙方前3輪12碼全數中鵠，藍斯主射第4輪，選擇射中間，卻被查普的左腳擋出，法蘭克福其後兩輪皆射入，結果互射12碼以5：4力挫流浪，贏得42年來首個歐洲賽錦標，同時獲得來季歐聯資格。

因為藍斯的12碼，格拉斯哥流浪與錦標擦身而過。（Getty Images）

特意為互射12碼而換入，通常也沒有好結果，艾朗藍斯宴客後，立即以手掩臉，神情失落，亦是3年內第2度在歐霸決賽失利。不過，格流的宿敵些路迪球迷卻感到無比高興，隨即在傷口上灑鹽，笑稱艾朗藍斯是流浪史上最佳引援。

艾朗藍斯12碼宴客後失落地掩臉。（Getty Images）

在錦標這麼近又那麼遠，雲邦荷斯失望難免，這名荷蘭主帥希望麾下要振作，「非常失望，我們十分接近錦標，在決賽落敗的感覺十分難受，我很理解。我希望球員盡早振作，因為周六還有蘇格蘭盃決賽。」

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