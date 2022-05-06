歐霸｜韋斯咸十人應戰憾負無緣決賽　莫耶斯窩利洩忿被逐

撰文：趙子晉
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衝擊43年來首個錦標的韋斯咸，落後一球下出戰歐霸4強次回合，加斯威爾上半場早段被逐，打亂了「鎚仔幫」的部署，其後更先失守，十人應戰的韋斯咸無力追和，最終兩回合以總比數1：3落敗出局。奪冠夢成空，世界依然欠韋斯咸主帥莫耶斯一個交代，這名教頭忍不住怒火洩忿，結果同樣領紅收場。

歐霸盃4強，首回合主場出擊的韋斯咸欠運，查洛保雲兩度中柱，並以1：2不敵法蘭克福。次回合作客德國，莫耶斯領軍的「鎚仔幫」力爭收復失地，可惜上半場中段已傳來壞消息，韋斯咸左閘加斯威爾（Aaron Cresswell）手腳並用拉跌贊斯侯治（Jens Hauge），球證原本出示黃牌，翻查VAR後認為這名韋斯咸守將是最後一名防守球員，故出示紅牌，韋斯咸17分鐘便打少一人。

韋斯咸主場失利不敵法蘭克福　查洛保雲變「地獄黑仔王」

加斯威爾上半場紅牌被逐，扭轉今場的形勢。（美聯社）

韋斯咸被打亂部署，莫耶斯隨即換入賓莊遜補位，惟之後正是左閘位置出現漏洞，法蘭克福的加列夫（Ansgar Knauff）右路地波傳中，波里（Santos Borre）無人看管下撞射破網，26分鐘打開紀錄。

法蘭克福的波里攻入全場唯一入球，助球隊打入決賽。（Getty Images）

韋斯咸十人應戰，踢得吃力，縱然積極嘗試收復失地，最終依然無果，韋斯咸次回合一球落敗，兩回合以1：3不敵法蘭克福，歐霸之旅正式告一段落，來季的歐聯資格同樣夢碎。

法蘭克福相隔42年再闖歐洲賽決賽，主場球迷湧入球場內狂歡。（Getty Images）

下半場中後段，兩軍職球員突然在場邊擾攘，隊長迪格蘭賴斯上前擔當「和事佬」，惟未能阻止球證向莫耶斯出示紅牌。原來情急的莫耶斯希望從法蘭克福球僮手上盡快取得皮球，但球僮卻軟弱無力地擲給他，莫耶斯一怒之下使出窩利抽射，轟向球僮的方向，即使沒有省中對方，但已足以被逐離場。

莫耶斯賽後向該名球僮道歉，「我需要向他（球僮）道歉，但球僮的軟弱無力，給予我機會窩利抽射。」韋斯咸歐霸4強止步，莫耶斯當然難掩失望，「失望，難以接受，但球隊在十人應戰下依然奮戰，積極製造機會，我以他們為榮。」

莫耶斯領軍的韋斯咸無緣決賽，難掩失望。（美聯社）

英超第36輪直播賽程：

英超第36直播賽程（01美術製圖）

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