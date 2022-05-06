歐霸｜格拉斯哥流浪主場力克萊比錫躋決賽 沒有謝拉特照闖高峰
撰文：趙子晉
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謝拉特去季領格拉斯哥流浪勇奪蘇超冠軍，是復興計劃的第一步，可惜好景不常，這名利物浦名宿去年11月決定轉戰英超，接掌阿士東維拉。
格流沒有因為謝拉特的離去而打亂節奏，改由荷蘭名將雲邦荷斯執教後，歐霸拾級而上，在4強次回合主場以3：1力挫RB萊比錫，反勝晉級決賽，衝擊球會史上半世紀以來首個歐洲賽錦標。
格拉斯哥流浪在歐霸4強遇上德甲的RB萊比錫，首回合作客1球不敵對手，次回合力爭在主場平反敗局。上半場中段，格流先由達華尼亞（James Tavernier）接應堅特（Ryan Kent）傳中建功，其後卡馬拉（Glen Kamara）起腳地波再下一城，5分鐘內連入兩球，取回主導權。阿里布（Joe Aribo）門前失機，錯過進一步擴大比數的機會。
RB萊比錫下半場26分鐘由尼干古撞射建功，為球隊在總比數追成2：2平手，但曾經效力錫菲聯的隆特史譚門前「執雞」，81分鐘攻入奠勝一球，結果格拉斯哥流浪兩回合以3：2力克萊比錫晉級，將與法蘭克福爭奪今季歐霸錦標。
謝拉特在季中離開，以為格流會因此走下坡，豈料在雲邦荷斯接手後，歐霸接連淘汰多蒙特及萊比錫兩支德甲勁旅，有望衝擊球隊半世紀來首個歐洲賽錦標，甚或比謝拉特當日的復興計劃來得更要順利。
主場轟入3球，力克對手晉級，這名荷蘭籍主帥直言是美妙的一夜，「這一晚是無與倫比，我們全場順風順水地取得入球，我為麾下感到自豪。」
格拉斯哥流浪對上一次贏得歐洲賽，已經是1972年的盃賽冠軍盃（UEFA Cup Winners' Cup），如今距離再度揚威歐洲只差一步，雲邦荷斯寄語球員要相信，「就算是決賽，我們同樣也要好好備戰。我明白不是很多球員有踢決賽的經驗，但要對自己有信心，我們深信有能力在決賽勝出，我們將用盡所有方法爭勝。」
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