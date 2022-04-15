歐霸盃｜效忠韋斯咸18年首闖歐戰4強　盧保更衣室落淚感動全球

韋斯咸打入歐霸盃4強，是自1976年以來首次打入歐洲賽4強，賽後，被譽為「韋斯咸先生」的忠臣麥克盧保（Mark Noble）掩面落淚的一幕，感動全球球迷。



韋斯咸在歐霸盃8強以總比數4：1擊敗里昂出線，是球會46年來首次，將帥賽後都興奮得在更衣室瘋狂慶祝。但後備上陣、戴上隊長臂章的麥克盧保，則在更衣室激動得掩面落淚。

麥克盧保效力韋斯咸18年，從未贏得重要錦標，但掛靴前個多月竟闖入歐霸4強。（Twitter）

這位獲封為「韋斯咸先生」的忠臣效力「槌仔幫」已18年，是目前歐洲主流聯賽中，效力同一球會最長時間的球員；事實上，他由2000年已在韋斯咸青訓受訓，2004年甫出道便助當時在英冠的韋斯咸升上英超，到2011/12球季降班後再升班，他都在陣中。現年34歲的盧保今季季尾便會高掛球靴，大概他也沒料到來到生涯最後個多月，竟然還有希望奪得個人第一個、也是韋斯咸42年來第一個重要錦標。

英國《標準晚報》指，盧保一向習慣在完成比賽後協助清理更衣室，但他今次在打掃前則加插一個新環節——與在家中的太太和兒子視像通話，與他們分享喜悅。

盧保賽後感概地道：「做到這件事真的太特別了，其實由今屆歐霸盃之我，我們已覺得自己有能去到這階段，但面對如此勁旅獲得佳績，真的好深刻。」

他特別向球迷致敬：「球迷遠道越洋支持，絕對不簡單，我們全隊都十分欣賞，現在他們可以再訂機票了。球迷無論高低起跌都支持我們，而過去這麼多年，我們的確有很多艱苦的經歷，經過這一切後，球迷值得擁有這麼美好的時刻，我們是為球迷而戰的。」

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