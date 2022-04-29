歐霸｜韋斯咸主場失利不敵法蘭克福　查洛保雲變「地獄黑仔王」

力爭歐霸盃稱霸的韋斯咸，4強首回合鬥法蘭克福，查洛保雲變成「地獄黑仔王」，上半場單刀先中柱，末段一記妙絕倒掛勁度十足，偏偏敵不過門楣，結果首回合飲恨收場，以1：2不敵法蘭克福。主帥莫耶斯賽後承認戰果不似預期，但沒有輕言放棄。



歐霸盃4強首回合，韋斯咸主場出擊對法蘭克福，可惜僅49秒便被客軍一盤冷水照頭淋，加列夫（Ansgar Knauff）從科奴斯的盲眼位楔前頭槌建功，法蘭克福有個夢幻開局。韋斯咸隨即還擊，查洛保雲接應直線，殺入禁區單刀面對對方門將，可惜中柱彈出，幸好其後憑一次死球攻勢追和，蘇馬頭槌二傳，門前的安東尼奧再加一腳建功，21分鐘追成平手。

安東尼奧門前加一腳入網，一度為韋斯咸追平。（Getty Images）

法蘭克福換邊後再以小組入滲撕破「鎚仔幫」防線，蘇維射門被艾路拿撲出，日本兵鐮田大地門前補射建功，54分鐘再取領先。韋斯咸並非沒有攻勢，惟運氣欠奉，後備入替的賓華馬避過對手後，遠射剛好中柱。戰至補時階段，隊長迪格蘭賴斯傳中，查洛保雲倒掛攻門，有姿勢有實際，卻敵不過門楣應聲彈出，這名英軍翼鋒無奈地抱頭跪地，最終未能扳平，結果韋斯咸在主場以1：2憾負。

查洛保雲上半場單刀同樣敵不過門柱。（Getty Images）

韋斯咸主帥莫耶斯賽後難掩失望，坦言麾下今仗發揮仍有改善空間，希望下仗作客可以逆轉晉級，「賽果不是我們預期，但我們依然有機會晉級，我們作客將盡一切努力，嘗試扳回一城過關。我們的球員有強大的心理質素，我相信他們做得到。」

莫耶斯直言球隊作客會嘗試反勝晉級。（Getty Images）

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