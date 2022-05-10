體育熱話｜日本競步賽補給水有大伏　高中選手竟喝下消毒酒精

競步比賽相當消耗體能，途中補給水份以免頭暈。沒料到一杯水，隨時變成「伏位」。

日本一場高中女子競步賽，有選手中途嘔吐，要退出比賽送院。她並非體能不勝負荷，而是喝水時誤服消毒酒精。



山梨縣甲府市在上周六（7日）舉行縣內高中綜合運動會，女子5000米競步賽決賽，共有8人參賽。1名高中二年級選手在3000米左右的水站取水補給，喝水後100米左右，突然停步並蹲下來，繼而嘔吐大作，無奈棄權。另有2名選手喝水後察覺不妥，立即吐走。3名「中伏」選手賽後都送院檢查，幸無大礙。

山梨縣綜合運動會田徑項目，出現不能容忍的錯誤。（影片截圖）

補給水變消毒酒精，錯誤何其荒謬。山梨縣高中體育聯會備受指摘，召開記者會解釋及道歉。聯會一方解釋，原來準備物資時犯錯，引致給水變「落毒」。有大會裁判把3瓶容量為2升的水運到水站，其中兩瓶有招紙又未開封，餘下一瓶則無招紙且已開封，看來跟飲用水沒兩樣。

山梨縣知事長崎幸大郎亦公開道歉，承諾徹查事件，並要求後天正式開幕的山梨縣高中綜合運動會，消毒酒精一律用專用容器盛載。