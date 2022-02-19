東京奧運｜英國接力銀牌遭撤銷　跑手向隊友致歉　中國隊遞補摘銅

國際體育仲裁法庭（CAS）在19日發表聲明，英國田徑選手烏查（Chijindu Ujah）因違反禁藥規則，英國男子接力隊在東京奧運4X100米接力銀牌成績將被取消，改由第3、4名的加拿大、中國隊遞補銀、銅牌。
由烏查（Chijindu Ujah）﹑曉士（Zharnel Hughes）﹑基迪（Richard Kilty）及米曹比歷克（Nethaneel Mitchell-Blake）組成的英國接力隊，在東京奧運男子4x100米決賽中，跑出37.51秒的佳績，以0.01秒之差不敵意大利，得到銀牌。
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不過，國際田聯的田徑誠信委員會之後發現，烏查的樣本A中對禁藥呈陽性反應，顯示他服用過違禁物質「S-23」及「Ostarine」。運動員可以要求檢驗樣本B，結果烏查在兩個樣本檢測中都呈陽性。
CAS今天裁定烏查違反了反興奮劑規定，英國的男子接力銀牌將被取消，改由第3、4名的加拿大、中國遞補銀、銅牌。
據CAS的聲明指出，烏查在聽證會時對於判決沒有提出任何異議，僅表示自己是不小心服用興奮劑，世界田徑誠信組織（AIU）將決定烏查禁賽的年限，最長可能長達4年。
烏查也發出聲明向隊友致歉，「我在不知情的情況下服用了含有禁藥的東西，很抱歉令隊友失去這面獎牌，這是他們付出許多努力所得到的，我非常後悔。」
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