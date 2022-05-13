體育熱話｜非洲百米之王改寫長跑刻板印象　豪言破牙買加飛人紀錄

奧曼亞拉（Ferdinand Omanyala）去年以9.77秒刷新非洲100米紀錄，日前這名肯亞選手在主場出戰田徑經典賽（Kip Keino Classic），以9.85秒封王，雖未能突破他的個人最佳時間，他仍有信心衝擊牙買加飛人保特的9.58秒世界紀錄。



非洲培育出不少傑出的中長跑運動員，肯雅長跑王者傑祖基（Eliud Kipchoge）是其一。近年肯雅卻有非洲百米王者誕生，於短時間內不斷進步，甚至刷新非洲男子100米紀錄，成為田徑史上第8快的100米跑手。他的名字是奧曼亞拉。

奧曼亞拉（右）為非洲在短跑項目開闢新路。（Getty Images）

26歲的奧曼亞拉，在2016年時仍是大學一年級新生，原以美式足球作主項，沒料到教練意外發現他在衝刺的爆發力與潛能，於教練建議下決定轉向田徑短跑發展。

雖在大一才開始訓練的他起步相當遲，然而他的表現卻證明教練沒走漏眼，短短幾周內他就在一場比賽中跑出10.40秒的成績，並在同年以10.37秒參加全國奧運資格選拔賽，惜未能達到里約奧運的10.16秒標準。

奧曼亞拉去年以9.77秒寫下非洲100米最快紀錄，成為歷來第8快跑手。（Instagram）

2017年他卻遇上生涯第一個低潮，在戰畢世界接力賽後，他的背部劇烈疼痛，逼使他不得不接受治療，錯失了參加2017年台北世界大學運動會的機會。

而這一次治療，令他付出了慘痛的代價。

當時奧曼亞拉在一次藥檢中驗出體內含有類固醇藥物「Betamethasone」，是體育賽事禁止服用的物質，被認為服用興奮劑的他被禁賽14個月。

奧曼亞拉在禁賽期間更刻苦訓練。（Instagram）

奧曼亞拉未有氣餒，在這難熬的禁賽期間更刻苦地訓練。

2021年，他終有機會向外界展現蛻變的自己，在禁藥風波後於大獎賽上跑出10.01秒，勇奪東京奧運入場券，甚至還成為肯亞首名打入奧運100米準決賽的跑手，最終他以0.1秒之差與決賽擦身而過。

奧曼亞拉目標打破牙買牙傳奇保特的100米世界紀錄。（Getty Images）

「從2016年開始是一段艱難的旅程，傷患後便是禁賽令，但現在一切都已成過去，我們正在創造未來。」

奧曼亞拉認為過去的經歷讓他意志更加堅定，他在這兩年間屢在國際賽事突破自己，先是以9.96秒衝破10秒大關，在同一場賽事的決賽中，再將時間推前到9.86秒；去年9月在肯亞Absa Kip Keino經典賽上，更以9.77秒創下非洲紀錄，史上排名第8快。

奧曼亞拉持續勇態，上周擊敗東京奧運100米銀牌得主費特基利封王。（Getty Images）

奧曼亞拉今年持續勇態，上周在主場擊敗東京奧運銀牌得主費特基利（Fred Kerley）封王，他希望以自己表現激勵更多肯亞短跑手，並向外界打破非洲只有長跑項目傑出的刻板印象。

「我是非洲的紀錄保持人，但我想做非洲的冠軍。」奧曼亞拉直言渴望獎牌，劍指接連上演的非洲錦標賽、世錦賽與英聯邦運動會。

他也把未來目標設定在9.70秒以下，距離「閃電」保特所創下的世界紀錄更加接近，他滿有信心的說：「我能打破保特的紀錄。」