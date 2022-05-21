英超｜「韋斯咸先生」名留青訓場地 麥克盧保獲冠名球場表揚貢獻
撰文：何偉畧
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「one-club man」在今日球壇愈來愈罕見，從青訓出身踢到退休，忠心不二，成為球會與球迷寵兒。
韋斯咸中場麥克盧保從「鎚仔幫」名將，正式變成名宿。韋斯咸表揚盧保對球隊的貢獻，把青訓中心其中一個場地冠名，稱為「盧保球場」。
盧保以青訓球員身分，2004年在韋斯咸出道，本季完結後退役。周日（15日）主場打和曼城，他後備上陣，告別主場球迷。
這位韋斯咸隊長如在煞科日對白禮頓時上陣，便會為韋斯咸出戰合共550場賽事。球會為紀念歷來最具代表性的青訓球員，早前把球會最佳青年球員獎易名，用上他的名字。
韋斯咸日前又公布，青訓基地其中一個球場亦以盧保的名字命名。盧保球場掛上這名忠臣的肖像，又有偌大的橫額印上其頭像。
韋斯咸形容盧保是球隊青訓學院近代最成功產品之一，希望藉着命名，表揚盧保。盧保形容最奇異的感覺是「兒子在我的球場踢球」，直言非常激動，「我仍難以相信得到這些待遇，能在東倫敦成長，為球隊効力，讓夢想成真，我很幸運」。
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