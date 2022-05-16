英超｜韋斯咸先生盧保主場淚別球迷　「希望18年生涯令大家驕傲」

效力18載，上陣549場，現今少見「一生一球會」忠臣﹑韋斯咸老將馬克盧保即將高掛球靴，周日（15日）出戰最後一場主場賽事。「鎚仔幫」特意歡送這名隊長，35歲的盧保百感交集，不禁流下男兒淚。



韋斯咸今季最後一場主場出戰，聯賽鬥榜首的曼城，憑查洛保雲上半場梅開二度領先，惟換邊後被基亞利殊及高法爾的烏龍球，最終兩軍打成2：2平手。

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今仗亦是韋斯咸隊長﹑35歲的馬克盧保（Mark Noble）最後一次以球員身份在倫敦球場（London Stadium）亮相，「鎚仔幫」賽前特意為這名老將舉辦歡送儀式，在兩名子女陪同下步入球場，隊友們列隊歡迎，全場觀眾一同站立鼓掌，向這名韋斯咸傳奇致意。

馬克盧保與家人齊齊現身韋斯咸主場。（Twitter截圖）

韋斯咸主場懸掛盧保的畫像，球會亦向他贈送一件印上16號及隊長臂章的球衣，他直言是百感交集的一天，在60000名「家人」面前見證這一刻，球迷立即高呼盧保的名字回應。聽到此起彼落的歡呼聲，盧保甚為動容，強忍淚水。

馬克盧保生涯最後一仗在韋斯咸主場出戰，心情激動。（美聯社）

盧保直言近日情緒太豐富，他也不想說太多，並特意向生涯中合作過的人致謝。近兩季韋斯咸戰績出色，盧保亦透過這機會借現場球迷的掌聲向他們道謝，其後以一句簡單但動人的說話作結：「希望在我這18年的生涯，可以令大家感到驕傲。」盧保雙眼通紅，場面感人。

馬克盧保今仗77分鐘入替，最後以一場在韋斯咸主場披甲，以一場和局完成。韋斯咸早前打入歐霸4強，這名老臣子激動落淚外，更協助清理更衣室。縱然是生涯最後一仗主場賽事，盧保依然保持這個傳統，穿上一道文裝收拾更衣室。

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盧保賽後如常清理更衣室。（Twitter截圖）

馬克盧保效力18載，已經是球會的代表人物，球會更稱呼他為「韋斯咸先生」（Mr. West Ham），眾將亦向他致敬。現任隊長迪格蘭賴斯感激對方，為他的足球生涯帶來不少美好回憶，亦是他生涯的重要一部分。

韋斯咸門將法比安斯基撲出馬列斯的12碼，助球隊力保不敗，他直言這是送給盧保的禮物，「這是盧保生涯最後一場主場賽事，面對曼城般的強敵，這是特別的一天，我將這撲救獻給他。」

哥迪奧拿特意與盧保致意。（美聯社）

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