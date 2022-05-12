英超轉會｜韋斯咸挽留隊長展誠意　開天價肥約留迪格蘭賴斯

23歲的迪格蘭賴斯已經是韋斯咸的隊長，亦是隊中的頭號球星。各大勁旅對這名英格蘭國腳虎視眈眈，但「鎚仔幫」無意出售，更欲留人，早前傳出會方開出一紙高達20萬鎊周薪的合約，希望以人工及誠意打動他。不過，賴斯人望高處，似乎不接受韋斯咸一番好意。



韋斯咸在莫耶斯帶領下，近年成為英超前列分子，今季更打入歐霸4強，可惜未竟全功，無緣決賽，無緣贏得43年來首個歐洲賽錦標。

韋斯咸同時緣盡來季歐聯，這個席位對「鎚仔幫」甚為重要，除了影響收入，更重要是能否留住隊長迪格蘭賴斯（Declan Rice）。這名23歲英格蘭國腳早是英超列強的獵物，臨近夏季轉會窗，離隊傳聞又來了，韋斯咸無意賣走賴斯，所以先下手為強。

韋斯咸不敵法蘭克福，在歐霸4強出局，同時緣盡來季歐聯。（Getty Images）

曼聯與車路士是賴斯的潛在買家，英國足球電台《talkSPORT》透露，韋斯咸向這名隊長開出20萬鎊周薪的合約，對財力一般的韋斯咸而言，這個價錢顯得出留住賴斯的決心及誠意。不過，這紙合約年期長達8年，無疑更像是「賣身契」。

韋斯咸開出20萬鎊周薪的8年合約，希望以銀彈攻勢留住迪格蘭賴斯。（Getty Images）

作為球員，當然希望效力一支有力爭冠及出戰歐聯的球會，縱然韋斯咸躋身英超前列，但衝冠仍有一段頗長的距離。面對球會的銀彈攻勢，賴斯似乎不為所動，英國《太陽報》指他將拒絕韋斯咸，但車路士正值賣盤；曼聯來季又沒有歐聯席位，加上韋斯咸叫價1.5億鎊，賴斯與球會還有兩年合約，預料來季將繼續留效「鎚仔幫」。

縱然迪格蘭賴斯是韋斯咸頭號球星，但他一直希望加盟一支有力爭冠的球會。（Getty Images）

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