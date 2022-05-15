英超︱曼城作客韋斯咸半場曾落後兩球　利物浦四冠夢仍未斷纜

英超榜首球隊曼城作客韋斯咸，今仗若能全取3分，基本上已可穩奪今屆冠軍。不料戰局不似預期，韋斯咸快馬查洛保雲上半場梅開二度，為一切添上變數。

下半場曼城甫開賽已由基亞利殊追近至1：2，並在69分鐘扳平，最終雙方踢成2：2，要鬥至下周煞科日，才知今季冠軍誰屬。



查洛保雲上半場已為韋斯咸梅開二度，領軍2：0領先曼城。（Getty images）

韋斯咸半場領先2：0

英超聯賽只剩下最後兩輪，今仗賽前曼城領先次席的利物浦3分，並在得失球差擁有7球優勢之多，只要今周擊敗韋斯咸，基本上已穩奪今屆錦標，成功衛冕。

曼城防線傷兵頗多，右閘基爾獲加、中堅魯賓戴亞斯和史東斯均已提早收咧，失去三員主將，今仗要由隊長費蘭甸奴串演中堅，夥拍拿樸迪扼守中路。這個變動果然為球隊帶來變數，韋斯咸上半場兩度突破越位，今季狀態大勇的查洛保雲（Jarrod Bowen）先後在24和45分鐘突襲得手，個人梅開二度，曼城上半場意外落後兩球。

基亞利殊下半場早段為曼城追近至1：2。（Getty Images）

下半場曼城狂攻扳平

曼城始終在實力上佔優，下半場甫開賽已由基亞利殊的射門追至1：2。追近比數後，曼城球員基本上圍着韋斯咸禁區狂攻，鎚仔幫防線風聲鶴唳。

不過韋斯咸快速反擊威力頗強，保雲61分鐘窄位起腳射中網側，64分鐘費蘭甸奴回傳失誤幾乎鑄成大錯，安東尼奧截得皮球後施射，卻浪費機會未能命中目標。藍月亮大難不死，果然有後福，69分鐘韋斯咸守將高法爾解圍失誤，將皮球頂入自己龍門，曼城追成2：2。

韋斯咸隊長馬克盧保主場最後一戰。（Getty Images）

馬列斯十二碼宴客

一場大開大合的比賽，雙方均再有不少黃金入球機會。戰至75分鐘，韋斯咸領隊莫耶斯作出調動，以隊長盧保（Mark Noble）入替蘭仙尼。這位效力17載的老將，今季之後將會掛靴，今仗是他在主場上陣的最後一仗，贏盡球迷掌聲。

比賽轉捩點在83分鐘出現，韋斯咸守將多遜拉跌加比爾捷西斯，球證最初未有判罰，VAR示意後，球證到場邊看慢鏡，並改判十二碼。馬列斯操刀主射，韋斯咸門將法比安斯基反應快撲出，比數維持在2：2。

曼城贏波黃金機會，馬列斯十二碼宴客，和波只搶回一分。（Getty Images）

曼城為冠軍當然想贏，不過韋斯咸也希望力爭歐霸一席，加上是今季最後一場主場，同樣不想落敗。兩隊球員戰至補時4分鐘，仍不惜氣力全力狂奔，精神可嘉。最終雙方和氣收場，各得一分。

曼城37戰累積90分，4分領前少踢一場的利物浦，下周煞科戰回師主場面對由前紅軍隊長謝拉特領軍的阿士東維拉。利物浦周中先要作客修咸頓，繼而在周日晚主場對狼隊，冠軍要等到最後一輪才有望分出勝負。

韋斯咸未能全取3分，37戰得56分，落後第六位的曼聯兩分，仍有機會搶得歐霸一席。最後一輪韋斯咸作客白禮頓，曼聯作客水晶宮。