英超｜曼城驚險逼和力保1分　哥迪奧拿為爭冠向球迷承諾一件事

曼城周日（15日）作客韋斯咸，上半場一度兩球落後，憑基亞利殊及高法爾的烏龍球，「藍月亮」以2：2逼和對手，「二哥」利物浦爭冠依然有望，今季英超勢需鬥至煞科日才知冠軍誰屬。

曼城煞科日只要擊敗阿士東維拉便可捧盃，為了冠軍，主帥哥迪奧拿率先向球迷作出一個承諾。



曼城作客鬥莫耶斯領軍的韋斯咸，上半場竟然落後兩球，狀態大勇的查洛保雲梅開二度，「藍月亮」換邊後先由基亞利殊追成較接近紀錄，其後再圍攻「鎚仔幫」，更令到守將高法爾擺烏龍，追成2：2平手。加比爾捷西斯末段博得12碼，馬列斯操刀卻被法比安斯基撲出，錯失反勝的黃金機會，結果兩軍握手言和。

曼城作客韋斯咸半場曾落後兩球 利物浦四冠夢仍未斷纜

曼城作客逼和韋斯咸，未能維持與利物浦的3分距離。（Getty Images）

利物浦早前被熱刺逼和後，曼城一度有3分優勢，今仗卻失分而回，現時以90分高踞榜首，領先踢少一場的利物浦4分。

縱然曼城失分，主帥哥迪奧拿仍然滿意球隊發揮，「韋斯咸的表現相當出色，我們上半場交出不錯的表現，但他們的防守密不透風，安東尼奧亦帶給我們十分多麻煩，在如此困難的情況，我們依然能夠追平，我十分滿意球隊的演出。」

查洛保雲狀態大勇，梅開二度，令曼城今仗吃盡苦頭。（Getty Images）

對曼城而言，爭標形勢十分簡單，只要下周擊敗阿士東維拉，便能夠順利衛冕。哥迪奧拿直言下場不容有失，賽後向球迷們承諾一件事，「若果我們再失分，就會把冠軍拱手讓給利物浦。我們下星期主場一戰將會爆滿，我保證全隊上下將『搏老命』，力爭在主場成為冠軍，我非常期待。」哥帥坦言，先讓球隊休息兩天，在心理上放鬆一下，再備戰對維拉一仗。

馬列斯射失12碼，曼城錯失反勝良機，哥帥難掩失望。（Getty Images）

利物浦周二（17日）深夜將鬥修咸頓，一旦落敗，曼城便可提早封王。哥迪奧拿笑言若果修咸頓助一臂之力，4球擊敗利物浦就好了，哥帥其後強調，做好自己才是最重要，有時間的話也會觀看直播。

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