英超｜熱刺克服病毒問題大炒諾域治　力壓宿敵相隔一季重返歐聯

煞科日焦點之一，北倫敦宿敵爭奪第4，由熱刺出線來季歐聯。

熱刺靠相隔一季再次奪得歐聯資格，而且喜上加喜，韓國國腳孫興慜梅開二度，大炒已降班的諾域治5：0，成為首位亞裔神射手。



熱刺據報賽前被腸胃問題困擾，正選陣容無大變動。般尼一戰後備上陣的古路施夫斯基復任正選，因此，球隊跟前仗擊敗阿仙奴的正選陣相同。

熱刺於16分鐘靠一對季中從意甲祖雲達斯來投的新將，打開紀錄。賓坦古亞接應賀積查治長傳，殺入禁區，單刀面對諾域治門將告魯爾未有貪功，橫傳古路施夫斯基輕鬆燙入。

古路施夫斯基為熱刺先開記錄，打好根基。（Getty Images）

降班的諾域治於23分鐘幾乎扳平，拉斯卡從中場推進，禁區頂起腳，離柱邊一個波位斜出。扳平不成，告魯爾於31分鐘，接到界外球後處理失誤，面對熱刺前場壓逼，忙亂下解圍失誤，被賓坦古亞截到後立即回送禁區，讓卡尼面對空門頂成2：0，完結半場。

哈利卡尼亦有進帳。（Getty Images）

爭取神射手的孫興慜在55分鐘得到機會，卡尼在中場送出直線，讓他在窄位起腳，惟被告魯爾擋出。古路施夫斯基於65分鐘左路扣入大位，燙射死角，梅開二度。爭取成為首位亞裔英超神射手的孫興慜，在71分鐘接應盧卡斯莫拉的二傳，射入本季第22球，追平利物浦前鋒沙拿。他更於76分鐘後射入世界波，燙射死角，助熱刺領先到5：0，登上神射手榜之首。熱刺大勝而回，在開季大落後之下，奪得第4，來季歐聯見。

孫興慜梅開二度，成為今季神射手。（Getty Images）

阿仙奴主場面對賽前已「上岸」的愛華頓，27分鐘靠馬天尼利射入12碼開紀錄，多得伊禾比在禁區內犯手球。這名入球功臣於4分鐘接應布卡約沙卡的角球，在前柱頭槌二傳，由尼基迪亞頂成2:0。

愛華頓在上半場補時由後備入替的雲迪碧克扳回一城。但兵工廠得勢不饒人，易邊後於3分鐘內由兩名後衛各入一球，薛迪索拉斯及加比爾馬加希斯各建一功，加上奧迪加特在下半場後段再下一城，大勝5：1。阿仙奴最終排第5，來季參戰歐霸。