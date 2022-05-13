英超｜孫興慜入圍賽季最佳候選名單　力爭神射手　七項數據證能力

熱刺的韓國前鋒孫興慜今季繼續大勇，正步步向射手榜榜首進逼的他，同時入圍英超賽季最佳球員候選名單。翻看他今季的進攻數據，便會知道是實至名歸。



孫興慜今晨（13日）對阿仙奴射入一球後，他的個人今季入球數已達21球，距榜首的利物浦前鋒穆罕默德沙拿只餘1球差距，雖然助攻數遠不及同時位居「助攻王」的沙拿（13次，孫興慜7次），但在沙拿近況平平之下，孫興慜要在餘下兩輪英超反壓亦不是天荒夜譚，若然成事，他將成為英超首位來自亞洲的神射手。

孫興慜繼續是熱刺的進攻核心。（Getty Images）

同日，英超賽會公布8名賽季最佳球員候選人，孫興慜也榜上有名，其餘球員包括阿歷山大阿諾特（利物浦）、查洛保雲（韋斯咸）、簡些路（曼城）、奇雲迪布尼（曼城）、布卡約沙卡（阿仙奴）、穆罕默德沙拿（利物浦）和禾特普斯（修咸頓）。

孫興慜作為翼鋒，不止入球數高企，他的其他關鍵進攻數據同樣亮麗。英國《天空體育》列出這位韓國射手的7項進攻數據，當中4項均列全聯賽第1位，包括非十二碼入球數（20球）、對前四球隊的入球及助攻數（6球/次，並列第1）、錯腳入球（左腳，12球）及射門轉化為入球率（26.7%）。

天空體育列出孫興慜今季的進攻數據。（Twitter）

至於入球數（20球）、入球及助攻（27球/次）和相對預期入球（xG）的表現（+6.9），則列聯賽第2位，入球數、入球及助攻數兩項數據上，他都敗予沙拿；至於相對預期入球的表現，則由曼城中場奇雲迪布尼成為「一哥」，考慮到迪布尼所踢的位置，他的入球數（15球）無疑超越預期。不過，這也意味孫興慜在這7大進攻數據上都排名聯賽頭兩位，表現相當驚人。