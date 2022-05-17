英超︱阿仙奴兩連敗前四夢碎　球迷自認「我們未預備好踢歐聯」

英超前四一席競爭峰迴路轉，原本一路處於優勢的阿仙奴，繼上仗不敵熱刺，今輪再負紐卡素。兩連敗後，聯賽第四位置拱手讓予北倫敦宿敵熱刺。

看着愛隊連場自爆，阿仙奴球迷紛紛直認：「我們未預備好踢歐聯。」



英超聯賽，阿仙奴作客以0：2不敵紐卡素。（美聯社）

英超聯賽戰至第35輪時，阿仙奴手執66分，熱刺只得62分，擁有4分優勢之多，前四一席曾經無限接近。

第36輪熱刺主場爭氣3：0擊敗阿仙奴，追至只落後兵工廠1分，到第37輪熱刺以一記十二碼1：0險勝般尼，再取3分後，以68分反超前阿仙奴。周一深夜才有比賽的阿仙奴，面對「已上岸」的紐卡素，卻被對手技術性擊倒，0：2敗陣後繼續以66分排第五，未能重返第四位，眼看快要到手的歐聯席位，已消失得無影無蹤，引發阿仙奴球迷網上熱議。

阿仙奴球迷紛指愛隊未預備好踢歐聯。（Twitter）

阿仙奴球迷怒吼：「他們不要再上陣了！」

不少阿仙奴球迷承認，球隊根本未準備好，不約而同在Twitter發文稱：「阿仙奴未預備好踢歐聯」，其中一人稱，「我們缺乏那份心態和韌力，那是底線」，部分更指「熱刺比我們更值得踢歐聯」，也有較樂觀的球迷認為，「歐霸經驗有助一班年輕球員成長」。

阿仙奴已闊別歐聯4年之久，難免有心生不憤球迷找戰犯，2019年以7200萬英鎊天價加盟的尼高拉斯比比（Nicolas Pépé）以及守將薜迪索拉斯（Cedric Soares）成為眾人批評對象——「我的天！比比真是我們歷來最差收購」，一名阿仙奴球迷怒吼，另有球迷希望比比和薜迪索拉斯不要再為阿仙奴上陣。

就連其他球隊支持者也看不過眼加把口，質疑阿仙奴球員的鬥心，有人說：「阿仙奴真是太糟糕，令你懷疑他們的球員是否真的有鬥心爭勝，真差勁。」有位巴塞球迷在兵工廠身上灑盬，「作為巴塞球迷，已經夠慘，不過永遠也不及阿仙奴球迷慘。」

阿仙奴爭奪前四失利，有球迷認為青春班底先到歐霸磨練一年不是壞事。（Getty Images）

阿仙奴還有機會爭前四嗎？

英超聯賽只餘下最後一輪，阿仙奴目前落後熱刺兩分。本周日英超煞科戰，阿仙奴主場迎戰愛華頓，熱刺作客已降班的諾域治。

阿仙奴如要爭上第四位，只有一個機會——首先要熱刺輸波，然後阿仙奴本身必須擊敗愛華頓全取3分。因為熱刺在得失球較阿仙奴有15球優勢，就算熱刺最後一戰只得1分，阿仙奴贏波全取3分，同分情況下熱刺也會憑較佳得失球得到第四位，獲得來季歐聯資格。