英超｜熱刺鬥般尼還有棘手問題要克服　干地盛讚洛里斯：超專業

力爭前四的熱刺，周日（15日）主場鬥爭護級的般尼，全靠哈利卡尼12碼一箭定江山，一球小勝對手全取3分，暫時升上第4位。主帥干地賽後透露，熱刺部分球員面對另一挑戰。



面對同樣急須搶分的般尼，絕不易應付，主場出擊的熱刺因為對方前鋒艾殊利班尼斯禁區內犯手球，哈利卡尼操刀12碼建功，射入全場唯一入球，有驚無險小勝般尼，以68分暫時升上第4位，比落後兩分的阿仙奴踢多一場。

熱刺1：0險勝般尼再搶3分 做好本份前四仍有生機

除了面對戰意高昂的般尼，主帥干地稱讚麾下進步不少，值得全取3分。這仗關鍵的12碼，干地認為判決是完全正確，「這球200%是12碼，太明顯了，當你手舉高再打中皮球，這肯定是手球，我不明白為何要投訴。」

哈利卡尼12碼一箭定江山，領熱刺險勝般尼。（Getty Images）

原來熱刺隊內還有隱憂，干地賽後透露部分球員有病在身，「隊醫日前通知我，隊中有幾名球員患有腸胃炎不適，更有肚痛﹑嘔吐及發燒的症狀。古路施夫斯基﹑洛里斯及高連尼亦因此缺席訓練，雲克斯的身體狀況同樣不佳。」

干地盛讚麾下有進步，部分球員有病在身，依然保持專業。（Getty Images）

干地以上提及的4人，其中3人列入後備名單，而隊長洛里斯更如常正選上陣，干地盛讚這名隊長的專業精神，「兩名門將同時抱恙，這個情況不樂觀，尤其是在一場如此重要的賽事前。洛里斯有發燒，身體狀況並不在最佳狀態，但他是我們的隊長，他從來也不希望缺陣任何一場賽事。」

縱然隊長洛里斯抱恙，依然堅持如常出戰。（Getty Images）

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