英超｜熱刺爭四最大隱憂　腸胃問題纏繞一周續有球員病倒

英超煞科日前夕，熱刺球員被病魔纏身。

熱刺領隊干地承認，麾下接連有球員不適，當中包括主力射手哈利卡尼。不過，干地派定心丸，表明煞科戰作客諾域治，卡尼可以候命。



熱刺在煞科日作客諾域治，只須再取1分便幾可肯定奪得第4，來季重返歐聯。不過，球隊上周日（15日）主場對般尼，有數名球員腸胃不適，正選陣容有所調整。

卡尼突然缺席活動，干地證實他亦感到不適。（Getty Images）

干地在今仗賽前記者會不諱言，「肚痛」問題仍未解決。他稱對般尼時，新將古路施夫斯基在內的4將患病，「今周我們再有幾名球員出現相同問題，也有職員感覺不妥，但我們克服了」。

干地坦言隊內爆發疾病，但煞科戰對諾域治的陣容大致跟上仗相同。（Getty Images）

卡尼上仗對般尼射入12碼，帶來重要三分。他原定在當地時間星期五（20日）在倫敦為一個關於他足球生涯的展覽剪綵，突然因病缺席。干地在記者會上強調卡尼一定可以上陣，「他不想錯過今仗。今仗對大家意義重大」。干地直言球隊上下達成最大目標在望，「病毒是我們的最後問題」，今戰候命的球員跟上仗相同。

2006年煞科日，熱刺球員不少帶病上陣，在末段失球而落敗，失去歐聯資格。（Getty Images）

熱刺名宿連尼加似乎「收到風」，昨晚在社交媒體發帖指熱刺爆發食物中毒問題。熱刺球迷難免想起2006年的慘事，當時一對北倫敦宿敵為第4名鬥得難分難解。熱刺在煞科戰前領先阿仙奴1分，惟熱刺多名球員在作客韋斯咸前食物中毒，結果負1:2。另邊廂，阿仙奴以4:2擊敗韋根，後上奪得第4。干地在記者會上被問及此事，斬釘截鐵說道：「我無興趣詳談此事。」

熱刺能夠笑到最後？（Getty Images）

熱刺現時領先阿仙奴2分，而且得失球差有大量優勢，今回作客已經降班的諾域治，取得1分便幾乎肯定取得第4。