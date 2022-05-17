英超｜卡尼去意全消暗示留隊 讚頌干地迅速改變球隊：享受合作
撰文：何偉畧
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熱刺球迷一覺醒來，看見賽果真的很興奮。煞科日前，第4位失而復得。
干地季中上任，讓暮氣沉沉的熱刺重燃希望，惟他一直未肯承諾來季繼續領軍。季初鬧離隊的當家射手哈利卡尼，季後去向同樣惹人關注。周日（15日）險勝般尼後，卡尼接受訪問時不僅開腔留人，言語間更對來季心存希望，二人頓成「命運共同體」。
險勝般尼後一天，卡尼接受《倫敦標準晚報》（London Evening Standard）訪問，當時熱刺重返第4，而紐卡素對阿仙奴一戰尚未展開。
熱刺上季在混亂中渡過，卡尼在開季前一度要求離隊，轉投曼城不得要領，開季後狀態相當低沉。干地在去年11月接掌，卡尼才開始復蘇。卡尼在訪問中表示干地接掌後，球隊大幅進步，「居然可以在短時間做到，但顯然我們要看看夏季發生何事，期待有很好的領隊來季帶領我們。自從他來了，我們可幸學到了很多」。
卡尼在訪問中拿前任領隊摩連奴執教時比較，「有一段好時間，季初幾個月上榜首，但我們要全季在不同賽事穩定發揮良好水準，不止英超。過去幾個月，我們愈來愈好」。
問題是干地口風未變，一直表示季後跟管理層商討方針，才定去向。卡尼坦言不肯定干地的意向，但出盡「牙力」：「他優秀，到來後盡心盡力，充滿熱情，無論決定如何，都應尊重。肯定的是我很享受跟他合作，隊友也是。我很擁護他，球隊運作很好，如果他留隊，當然很好。」
熱刺在2008年奪得聯賽盃後，已經14年未嘗捧盃滋味。干地近期雖然多番表示目標不僅於「爭前四、踢歐聯」，而是爭奪冠軍，但普遍認為取得來季歐聯資格，對干地或卡尼留隊，都大有幫助。
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