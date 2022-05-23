棒球｜大谷翔平擊出超遠距離全壘打　美日通算數據又達新里程

MLB日本球手大谷翔平堪稱「紀錄達人」，每隔一段日子就寫下重要的里程碑，今天他又獻新猶，憑一支443英呎的全壘打，協助天使以4：1擊敗運動家，個人美日通算全壘打更達到150支，棒球生涯邁向新一頁。



大谷這支443英呎（135米）的全壘打，是個人開季至今距離最遠的一支。擔任第一棒「開路先鋒」的他，面對運動家投手艾雲（Cole Irvin），雖然第一球揮空，但第二球將對方投出的曲球打成陽春炮，第一局就為天使開轟。這是他今季第9支全壘打，也是日職及美職生涯合計第150支。

大谷翔平擊出全壘打後戴牛仔帽的畫面，對球迷而言並不陌生。（美聯社）

大谷翔平於本月14日才寫下新紀錄，當日擊出MLB生涯第100支全壘打，以459場賽事，超越前輩松井秀喜，成為最快達到這項成就的美職日本球員。不到兩星期，大谷今日又打出遠程炮，加上日前兩轟，終於達到美日通算150轟的里程。

大谷翔平擔任「開路先鋒」，首局就開轟。（美聯社）

自2013年以「二刀流」為目標於日職棒北海道火腿出道後，大谷連番寫下紀錄，單是新人球季開幕戰，他已成為53年來第一個、日職史上第二個開幕戰至少2支安打的高中畢業新人，此後還有日職史上最年輕單場16次三振的投手、日職史上首次單季10勝加10轟、日職史上首局首打席就擊出全壘打的先發投手……

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2018年加盟MLB天使後，大谷雖以19轟刷新日本球手大聯盟新人年最多轟紀錄，但此後先後接受右手肘尺骨強屬韌帶重建手術（又稱Tommy John手術）及左膝先天性臏骨分裂手術，幸休養復健之後，去年以「二刀流」大爆發，再次不斷改寫歷史，例如MLB史上首個同時以投手及野手身分入選明星賽的球員、MLB全壘打大賽首個參賽的日本球手及投手、MLB史上首個單季「安打、打點、得分、投球局數、奪三振」5項數據都達到三位數的球手……球季結束後，大谷獲得十多個個人獎項，最重要的當然是MLB年度最有價值球員，絕對實至名歸。