「令和怪物」明登板挑戰傳說級紀錄　改寫世界棒球史尚差7局

日職棒千葉羅德海洋「令和怪物」佐佐木朗希，已連續兩場、17局沒有讓任何人上壘，明日（24日）登板成世界棒壇焦點。

他挑戰大聯盟（MLB）傳奇投手賽揚（Cy Young）在1904年創下的24局連續無安打紀錄。



20歲的佐佐木朗希在4月10日對歐力士野牛隊（Orix Buffaloes）時，投出生涯第一次完全比賽，當時寫下連續13次三振、單場19次三振的日本紀錄。17日再登板面對北海道日本火腿鬥士隊，雖然8局退場未能達成連兩場完全比賽的偉業，但已經連續17局未讓對手上壘。

佐佐木朗希以20歲零5個月之齡，成為日本史上最年輕及21世紀以來首位投出「完全比賽」的選手。（羅德Twitter）

明挑戰神紀錄 對手是新近「事主」

佐佐木朗希的神紀錄已沒有日本投手可以匹敵，明日（24日）登板再對野牛隊，無安打、無犯錯失分「自責」的「無雙」狀態能否延續，已成為日本，甚至世界球迷的焦點。他可望挑戰1904年由賽揚（Cy Young）保持的連續24局沒被安打傳說，朝世界職棒紀錄進發。

佐佐木朗希朝世界職棒紀錄進發。（美聯社）

不過，賽揚締造紀錄的是俗稱「死球年代」*，大聯盟平均得分都很低，若從活球年代起算，名人堂投手Dennis Eckersley在1977年達成連續21局無安打、無責失分。

*「死球年代」（Deadball Era）：指美國職棒20世紀初期的形態，當時大聯盟的平均得分很低，而且十分強調投球和防守；死球年代的出現，形同為棒球在19世紀末快速的演進和變動，畫下句點。



活球年代第2紀錄，是16局無安打、無責失，由2015年Max Scherzer、1996年的古登Dwight Gooden、1973年Nolan Ryan共同保持，這項數據已被佐佐木朗希超越。

賽揚還保持連續4場比賽「無雙」紀錄，「令和怪物」也還有機會挑戰。