棒球｜澳洲職棒組建日本人球隊　最終調整2023年正式參戰

澳洲職業棒球聯盟（ABL）正計劃成立一支以日本球員為骨幹的球隊，目前與日本方面進行最後協商，若能順利組成隊伍，將從2023年11月的賽季起正式加入。



據日本《共同社》報道，澳洲職棒聯盟計劃組建一支以日本球員為骨幹的球隊。澳洲位於南半球，夏季與冬季和日本相反，澳職賽季正好是日職休季時期，呼籲日職球隊派選手參加澳職賽事。

澳洲職棒聯盟計劃開拓日本市場。（Getty Images）

報道續指，若順利組成隊伍，對日本年輕選手來說，可以在澳職累積經驗、展現實力，向美國職棒進軍；而對澳職棒來說，則可開拓具潛力的日本市場。

日媒《Sponichi Annex》指，澳職棒為組成日本球隊，也將舉辦測試會（Tryout），開放予公眾及自由身的職業選手參加。

對日本年輕選手來說，可以藉澳職累積經驗。（美聯社）

澳職棒目前有6支本地球隊，2018年與2019年的賽季中曾加入以韓國球員組成的「Geelong-Korea」，是澳職棒史上第一支純由外國球員組成的職棒隊，當時由韓國棒球傳奇具臺晟擔任總教練，在韓國經過5個多月籌備組軍。