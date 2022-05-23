英超｜坦赫格履新管理期望避談冠軍　盛讚馬古尼冀與C朗合作

曼聯經歷失敗球季，由煞科翌日重新出發。新帥坦赫格正式以曼聯領隊身分會見記者，立即管理期望。

有過輝煌歲月，就算近季連番失望，「紅魔鬼」的目標總是最高點。坦赫格請各方冷靜：「這份工作，需要時間。」



坦赫格為阿積士衛冕荷甲，完成任務。煞科日現身水晶宮主場，目睹曼聯落筆打三更，負0：1完結球季。

坦赫格與兩名副手雲達格（右二）及麥卡倫（右一），一同觀看煞科戰負水晶宮。（Getty Images）

上季完結，象徵新季開始。坦赫格在當地時間周一（23日）現身奧脫福球場，首次見記者，搶先示好：「很高興跟你們見面，非常興奮。球會熱烈迎接我，我期待跟你們合作，這裏是我家。」他強調到來後，感受到新同事給予他信心。

夢劇院進入坦赫格時代。（Getty Images）

先禮後兵，記者立即送上尖銳的問題，不離來季展望以及組軍方針。紅魔已多季未嘗聯賽冠軍滋味，但坦赫格直言目標在每場賽事：「我此刻未有考究聯賽冠軍，這份工作，需要時間。我們當然想贏下每一場，但也是逐場行事再算。」他坦言英超是「世上最大聯賽」，過去已跟不少出色球隊和領隊交手，「期待火併他們」。

坦赫格會見記者，據報主動伸出友誼之手。（Getty Images）

至於組軍，坦赫格表示仍在分析現時陣容，強調這批球員潛力無限，「這個陣容前一季是聯賽第二」。今季重臨的C朗拿度成為球隊不敗保證，坦赫格被問到C朗在其麾下會否「有前景」，他答「當然」。記者追問C朗對他的大軍有何裨益，坦赫格答得乾脆：「入球。」

C朗拿度下季能否保持大量入球？（Getty Images）

而本季風眼之一、隊長哈利馬古尼，坦赫格看來相當欣賞他：「他是好球員，一直做得很好，對曼聯貢獻良多。」但他未有正面回應，馬古尼來季會否被「搣柴」。

馬古尼來季是否擔任隊長，坦赫格沒有回答。（Getty Images）

曼聯近日已宣布，阿積士的副手雲達格，以及曾帶領英格蘭的麥卡倫，將成為坦赫格的左右手。坦赫格大讚二人都曾奪得冠軍，深知成功之道。

今季亂象，下季變成怎樣？（Getty Images）

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