英超︱坦赫格被記者追訪　保鑣出手護主展「逼搶」戰術︱有片

曼聯新主帥坦赫格（Erik ten Hag）觀看紅魔比賽後，被英國記者「熱烈歡迎」，惟他非但沒有回應提問，其保鑣更疑似推撞記者。



坦赫格帶領阿積士荷甲封王後，馬不停蹄到英國返新工，紅魔煞科戰鬥水晶宮，坦赫格亦是座上客。不過，曼聯最終0：1不敵水晶宮，因為韋斯咸同時落敗，才保住來季歐霸資格。

坦赫格入場睇曼聯，結果見證球隊輸波。（AP）

不知道是否對賽果未盡滿意，或意識到到未來工作有多艱鉅，坦赫格離場時心情似乎一般，即使有球迷上前自拍，也木無表情。

英國《天空體育》記者向這名荷蘭教頭送上「見面禮」——完場後由球場追訪他到停車場。記者兩次問道：「你對返新工感到興奮嗎？」惟坦赫格沒有回應，其隨行保鑣此時已上前，隔在記者跟坦赫格之間，坦赫格更一度改變步行方向，嘗試擺脫對方。

記者鍥而不捨，繼續發問，但保鑣開始跟記者多次碰撞，更疑似出手推開對方。記者說：「不要推我！你正在上電視！」

最終坦赫格依舊不發一言，登上一架黑色座駕後離開史靴斯公園球場。記者在他臨上車前，說了一句反擊：「Erik，曼聯是一間大球會，（我）被保鑣這樣不禮貌對特，看上去不太好。」