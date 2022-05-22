足球熱話｜曼聯名宿賽主場敗予利物浦　前隊長嬲爆怒轟舊隊友

利物浦對曼聯的名宿賽香港時間今晨在奧脫福球場上演。最終紅魔鬼連名宿賽也跟聯賽命運一樣，以1：3落敗，有份參賽的艾拉（Patrice Evra）相當氣憤，怒指住在英國的舊隊友都不願幫忙。



這場名宿版「雙紅會」是一場慈善賽，一共為曼聯基金籌得130萬英鎊，兩軍陣容也不差，賽前公布的名單上，曼聯有艾拉、加利尼維利、奧沙、施維斯達、史譚、安東尼奧華頓西亞、畢特、貝碧托夫、沙夏，另外尚有史高斯、約基和科蘭，並由拜仁笠臣出任領隊。

利物浦方面，則有杜迪克、奧利里奧、加歷查、荷西安歷基、路爾斯加西亞、麥馬拿文、施素高、古治、禾朗連等等，並由杜格利殊領軍。

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不過，紅魔鬼最終未能「齊腳」應戰，當中史高斯和約基賽前宣布退出、科蘭則因航班取消而未能赴英，最終曼聯名宿以1：3落敗，比賽氣氛則如其他表演賽般相當友好，路爾斯加西亞為紅軍打開紀錄時，自行在禁區內慢慢扭過門將再射入，也未有被對手阻止。

第二個入球來自貝碧托夫，「瀟灑哥」在禁區內持球，被對手輕輕絆倒蹲下，球證也相當「識做」直指十二碼點，他親自操刀射入，追成1：1。其後馬克干沙利斯先射入一記漂亮罰球、及接應加西亞傳送射入遠柱，最終利物浦名宿以3：1獲勝，不過既是表演賽，賽後雙方也友好地擁抱、問好，氣氛歡愉。

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未料曾任曼聯隊長的艾拉在賽後接受曼聯官方電視台訪問時，突然動怒，道：「我覺得我們對不起球迷。我知道這是一場慈善賽，但兩間球會一直是死敵。我們之間不會有友誼賽存在的。」

艾拉更抱怨許多前隊友未有參賽，「英格蘭球員們都去哪裏了？我住在杜拜，也來參加了，當曼聯叫你來，你就要來呀。我覺得今天應該有更多名宿要出席的。」

艾拉（中）對於多位舊隊友都未有參賽大感不滿。（Getty Images）

不過，曾來港在港超效力傑志的科蘭，似乎一心想參加卻來不了，他透過曼聯基金會的社交媒體解釋缺席原因，道：「不幸地，我跟家人滯留了在法蘭克福，我們的航班被取消了。實在十分抱歉，我們本來很期待跟舊隊友見面、和帶孩子們第一次去奧脫福的，可惜實在做不到，希望未來還有機會吧。」