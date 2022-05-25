英超｜蘇馬承認因椅子損壞虐貓 胞弟拍片傳約會對象秒速食檸檬
撰文：何偉畧
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韋斯咸中堅葛特蘇馬年初襲擊自己的寵物貓，拍攝過程的短片在網上廣傳，引起網民憤怒。
蘇馬與胞弟尤安蘇馬因此惹官非，周二（24日）上庭答辯。蘇馬承認兩項虐待動物罪，尤安亦承認一項教唆，獲准保釋至下月1日判刑。案情透露尤安對虐待動物影片，不但未感不安，反覺有趣，甚至用來「溝女」。
控方庭上披露案情指，蘇馬在2月6日於家中對貓隻拳打腳踢，尤安在旁拍攝，並上載至Snapchat。主控官指影片長40秒，蘇馬疑因為貓隻損壞了椅子，於是施襲，更聞蘇馬在片中表示：「我發誓會殺咗佢。」
主控又稱，事發後1天 ，同為足球員的尤安原定跟一名年輕女子約會。他將影片傳送予該女子看後，對方立即表示反感並落閘，約會未開始已告吹：「我不認為可以這樣打貓，牠不知道所謂何事。今天不用來了。」
尤安解釋片中人是蘇馬，對方回應：「他是你家人，代表你，太殘忍了。有人覺得這些事有趣，特別在小孩面前這樣做，我不想跟他們聯絡。」
主控又指影片在網絡流傳後，發生多宗類似「打貓拍片放上網」事件，可見人們有樣學樣，「他們是足球員，有地位有責任，所作所為會成為榜樣。以他們的地位，這些行為不合格」。
法庭決定先收取二人的報告，再決定量刑，強調保留一切判罰方式，包括監禁。蘇馬家中貓隻已由愛護動物協會託管。
代表蘇馬的御用大律師指，蘇馬因事件損失贊助，又被球會罰款25萬鎊，請求法庭罰款了事。惟法官表示：「25萬鎊？兩周薪金而已。」
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