賽艇｜港將白麗琪備戰亞運返港奪冠　13歲林衍榛訓練一年首戰維港

由香港遊艇會主辦，中國香港賽艇協會協辦的「第六屆維港賽艇賽」在周六（28日）圓滿結束，焦點之一的賽艇港將白麗琪不負眾望，夥拍安宜在女子雙人艇掄元。



維港賽艇賽分成「單人艇」、「雙人艇」及「四人有舵艇」三大項目進行，下設大師組、公開組及女子組。各組選手以香港遊艇會對出銅鑼灣海域為起點，西行划往香港會議展覽中心，繞過浮標後返回起點，賽道總長630米，屬短距離賽事。

賽艇港將白麗琪與安宜在今屆賽事雙線出擊。（由香港遊艇會提供）

早前在揚洲備戰亞運，訓練完畢回港的賽艇港將白麗琪（Claire Susan Burley），在今屆雙線出擊，除夥拍2019世界海岸賽艇錦標賽冠軍舵手謝欣妏、前港隊帆船運動員安宜、中國香港賽艇協會主席吳江泓及前港隊物理治療師Majid Khan，出戰「公開組四人有舵艇」項目，白麗琪更與安宜在「公開組女子雙人艇」爭標。

由於在揚州備戰亞運時訓練有素，狀態大勇的白麗琪在女子雙人艇掄元，惟在四人有舵艇項目無緣決賽。

（左起）中國香港賽艇協會主席吳江泓、白麗琪、安宜與2019世界海岸賽艇錦標賽冠軍舵手謝欣妏均 表示是次比賽眾人狀態大勇，惜無緣決賽。（由香港遊艇會提供）

此外，單人艇賽事焦點落在全場最年輕賽手、年僅13歲的林衍榛身上，接觸賽艇只有一年的他首次參與海岸賽艇比賽，亦是首度於維港亮相。熱愛水上運動的林衍榛原以划獨木舟「起家」，去年5月開始轉戰賽艇運動，他在今次賽事結集一年努力訓練的成果上場，單人匹馬在大風大浪的維港應戰，最終獲得第二名。

年僅13歲的林衍榛首度出戰維港賽艇賽。（由香港遊艇會提供）

同樣首度亮相維港，出戰「公開組女子四人有舵艇」組別的李凱橋、周嘉翹、鄧柏霖、李泳琳及岑翠瑩，5人均為香港體育學院潛質運動員，除舵手李凱橋外，其餘4名女將均首次在維港作賽，以增加實戰經驗為目標，最終5人合力奪得亞軍。