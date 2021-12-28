我的名字．洪詠甄｜奧運後三周小假期　是賽艇少女的苦盡甘來

快樂，在每個人心裡都不同，可以來自一份禮物、一頓大餐、一次獲獎。

有時候，快樂與犧牲掛勾，因為往往先苦，隨之而來吃一口甜，甜度才會更高。成為全職運動員4年來，洪詠甄（Winne）節食、離家、放棄玩樂，為划艇甘心將快樂一直押後。

奧運後的三星期，一個苦盡甘來的小空檔，小妮子訴說一個有關一塊薯片、一頓生日飯和一次出海的故事。



洪詠甄2016年才正式學艇，2017年已成為香港體育學院全職運動員，全職一年後，即代表香港出戰亞運，交出總成績第8的好表現。成為全職運動員4年後，2021年7月，22歲的Winne出戰奧運，是她首戰奧運，也是香港賽艇隊唯一代表，最後以總成績第23位完賽回港。

洪詠甄，22歲，賽艇運動員，說起賽艇和日常是兩種氣質。（梁鵬威攝）

奧運後，完成「14＋7」天隔離，Winne終迎來3星期假期——不長不短，但奮鬥4年後，她終可暫別運動員的日常，不用節食餓肚子，也不用增磅操肌，平日收在心底的心願清單總算派上用場。

奧運香港隊第一個出場的壓力，背負希望的壓力。（梁鵬威攝）

一塊薯片 是封印的心魔

對Winne來說，一小口薯片也是一個大禁忌，全因她的賽艇生涯中，「體重」是一大課題，她身高1.73米、體重介乎63至65公斤，相當標準，卻隨時要因參賽項目而增減，參加公開組要增肌，輕量級卻要減磅。

例如輕量級單人雙槳選手體重不得超過59公斤，雙人或以上艇選手平均體重不得超過57公斤，若要參加這些項目，Winne就要節食，減脂肪和一點點肌肉。若要參加沒體重限制的公開組，也不可就此「躺平」——對手大多體重70至80公斤不等，Winne僅60多公斤，肌力卻相當輸蝕，增磅在所難免。

不過相比增磅只需吃得健康，減磅就痛苦得多，不單質要控制，連量也要大減，總是餓肚子，「有時候晚飯吃完半小時後就會餓，但卻不能偷吃宵夜。」Winne苦笑道，即使是比賽期間，體力大量消耗，但因為比賽前1至2小時才過磅，也只能靠營養補充品幫助恢復，不能多吃，「增磅比減磅輕鬆，雖然不可能亂吃，但至少可以吃。」

賽艇，洪詠甄會認真且仔細的對待。（梁鵬威攝）

「口痕怎麼辦？」我問。

「有時減到一個點，就會腦海中是一把聲音：『食少少不要緊不會重的』，但只要有一秒放鬆，體重馬上上來。」Winne再苦笑。

為了不讓這「小惡魔」獲勝，Winne煞費思量，「我看過心理學的書，說若肚餓就去看別人吃東西的影片，結果看完更餓，肚子一直叫。」她也試過睡覺止餓，有時卻睡不着。為止口癮，她曾「放肆」淺嚐一塊薯片，輕薄如空氣，卻有卡路里和脂肪：「我試過偷食一塊薯片或Oreo，然後馬上包起來、看不見就好，可能隔一星期才再吃一塊。」莫講零食，原來在賽季期間，面對家人多挾來的一條菜，她都要遲疑。

生活軼事前，她是想放鬆、面對零食會鬆懈的小女生。（梁鵬威攝）

一頓生日飯 成長後不再必然

不過，問到放假最想做的第一件事，卻不是吃薯片——「最想先和家人食飯。」Winne不假思索地道。轉為全職運動員後鮮少回家，小妮子最稀罕的是一頓生日飯。

一星期6天從早到晚的訓練，不時出外集訓、比賽，即使在港，也會因為減磅而避免回家吃，生活日常一直在體院或外地，不習慣也要逼自己獨立。「比賽大多在年中，4月通常是賽艇隊外出集訓，而我生日就在4月。」年復年，她錯過爸媽生日，一頓與家人共晉的生日飯，她求之不得。

直到去年，疫情爆發令港隊未能外出，Winne反因而實現心願：「我記得我在家吃了一頓大餐，有牛扒、沙律和我最愛的芝士蛋糕。」這是一個她小時候覺得理所當然的畫面，成為運動員後才發現得來不易：「是陌生又熟悉的感覺，以前覺得的必然，原來不是一定。」

因為賽艇，她一直努力控制自己的小惡魔。（梁鵬威攝）

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一次出海遊玩 原來在水上不只有訓練

暫別運動員全天候訓練，她用另一種方式回到水上，一次出海，Winne第一次感覺到——原來身在水上不只有訓練，她把握假期與隊友一同出海，嘗試直立板和獨木舟，與划艇乍看相似，體驗竟是前所未有。

「對呀，我第一次玩直立板和獨木舟，是好重、膠的那種。」日常落水，Winne不是處於一個比賽的緊張狀態，就是練習時全力以赴的「模式」，但這次出海有種不一樣的新鮮感。Winne笑說當時自己划了好一會兒，就說了一句讓獨木舟教練也不信的話：「我說好累，因為不能用腳力，只能用手，又重。」累慣了的她，最後還是和隊友划了15公里。

「好少可落水可以咁Relax，通常落水都習慣好集中。」

不僅是與生俱來的好體格，運動員的厲害在於將自律的日常。（梁鵬威攝）

奧運，讓本來無欲不求的小妮子，有了目標。 （梁鵬威攝）

三件小事像平常不過，其實都是犧牲過後的小幸福，但享受完這小甜點，划艇女孩又再坐進艇中，因為只有划艇，才令她有決心去改變。

Winne笑言自己怕懶散、怕麻煩、怕辛苦，唯獨划艇，她才捱過肌肉痛堅持出席每一次訓練、用意志力克服減磅的心魔，每一小步都是成長，每一小步都是前往亞運、奧運的過程。

期望能在亞運挑戰獎牌。（梁鵬威攝）

奧運前後，我們分別都聊過一次，這一次，她的語氣中多了份堅定和自信。

「奧運後我想給自己一個更高的目標，亞運衝獎牌，也想在沒有疫情下再去感受奧運。」再辛苦，她也要朝目標一直前進，那怕只是快1秒，重量訓練推重1公斤，或是衝擊一面獎牌。

奧運使人成長，她自覺挺過去的一刻是快樂的。（梁鵬威攝）