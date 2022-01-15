室內賽艇｜陳至鋒破亞洲紀錄亞錦封王　港隊下月內地集訓備戰亞運

2022亞洲室內賽艇虛擬錦標賽在周六（15日）以線上形式展開，4次Concept 2室內賽艇世界紀錄保持者陳至鋒，在輕量級男子2000米賽事中以打破亞洲紀錄時間封王。港隊在今屆合共奪得5金3銀3銅。



賽艇中心在疫情下需要暫時關閉，港將需借走賽艇機出戰今屆室內賽艇亞錦賽，幸未影響發揮，港隊派出12男9女代表出戰賽事，勇奪5金3銀3銅。其中陳至鋒與趙顯臻在輕量級男子2000米賽事中分列第一和第三。

陳至鋒近年在室內賽艇屢奪佳績。（資料圖片）

22歲港將陳至鋒（Thomas）今日挑戰亞錦賽，雖未能締造世界紀錄，仍以6分12.0秒刷新亞洲紀錄，為2022年打響頭炮。

陳至鋒坦言賽前目標並沒有特別想過要打破亞洲甚至世界紀錄：「挑戰個人最佳成績更重要。」他認為現時狀態是近三年最好，在體能甚至其他方面調節，加強肌肉亦幫助了表現。

室內賽艇世錦賽疫情下「連線」全球選手 U23港將首奪銀牌創歴史

22歲港將陳至鋒疫情中創新高 9日內兩破世界紀錄

賽艇中心在疫情下需要暫時關閉，港將需借走賽艇機比賽。（截圖）

陳至鋒曾在2020年4度刷新Concept 2室內賽艇（滑軌）世績。（公關提供）

陳至鋒在2020年4度刷新Concept 2室內賽艇（滑軌）世績，他在去年U23輕量級男子2000米勇奪銀牌，成為首個奪得室內賽艇世界賽獎牌的港將。

此外，陳至鋒透露港隊在2月初會到內地隔離後展開集訓，初部計劃直到9月杭州亞運後才返港。

在今屆奪得U23男子輕量級2000米銀牌的小將夏赫（Head Jaden）笑言，對首次出外集訓感到期待和興奮。

夏赫在U23輕量級2000米賽事勇奪銀牌。 （公關提供）

黃浩然在U23男子2000米賽事以6分19.06秒刷新個人最佳，並勇奪金牌。（公關提供）

港隊室內賽艇亞錦賽成績：



男子輕量級2000米金牌：陳至鋒（6分12.0秒／亞洲紀錄）

女子輕量級2000米金牌：黃湘儀

U23女子2000米金牌：洪詠甄

U23男子2000米金牌：黃浩然

U23男子輕量級2000米金牌：李浚亨

U23男子輕量級2000米銀牌：夏赫

女子輕量級2000米銀牌：潘柯羽

女子輕量級2000米銀牌：梁瓊允

男子輕量級2000米銅牌：趙顯臻

男子2000米銅牌：林新棟

U23男子2000米銅牌：王瑋駿（6分25.09秒）

