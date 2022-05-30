法網｜拿度苦戰4個鐘力挫小師弟　8強硬撼祖高域上演重頭大戰

「泥地王」拿度又過一關，他在法網16強與小師弟奧格艾里阿辛（Felix Auger-Aliassime）激戰5盤，花了超過4小時以3：2淘汰對方，8強將硬撼世界排名第1的祖高域。



35歲的拿度在16強面對21歲加拿大球手奧格艾里阿辛，首盤入局較慢，多次錯失破發機會，先輸3：6。不過，這名5號種子漸入佳境，連贏兩局6：3及6：2，盤數超前2：1。

奧格艾里阿辛去年聘請拿度的叔叔東尼拿度為教練，表現更上一層樓，升上世界排名第9位。同樣出自東尼拿度門下，這位小師弟在第4盤贏6：3，追成2：2平手。在決勝盤，拿度贏6：3，以盤數3：2擊敗奧格艾里阿辛晉級，8強會鬥祖高域。

在泥地場上，拿度職業生涯只試過5次打到第5盤，全部未輸過，其中3次是法網，包括今次，其餘兩次是羅馬網賽。