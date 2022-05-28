法網｜小孩突衝入球場　拿度「絕招」溫柔回應　施丹同為座上客

拿度於法國網球公開賽晉級16強，將會大戰親叔叔的徒弟奧格艾里阿辛（Felix Auger-Aliassime），成為焦點。但在叔姪大戰前，今日32強先有一幕引起球迷討論，就是完場後一名同樣名為Rafael的小孩衝入球場，拿度使出「絕招」回應，令賽事增添溫柔的味道。



以6：3、6：2及6：4輕挫雲迪辛舒洛普後，拿度於場邊收拾準備離開，豈料一名小孩不知如何突破保安防線，衝進場內。這名小孩與拿度一度同樣名為Rafael，「大Rafael」非但沒有驅趕「小Rafael」，還禮貌地與小孩打招呼，甚至使出「摸頭殺」，溫柔地輕撫小孩又長又捲的頭髮。

小孩突破保安防線衝入球場，拿度「摸頭殺」回應，球迷大讚他充滿愛心。（網上截圖）

如此溫馨一幕賽後成為熱話，球迷紛紛大讚拿度充滿愛心，但亦有聲音批評賽會保安疏漏，讓球迷隨便進出主場。

拿度躋身法網16強，將上演「叔姪對決」。（Getty Images）

除了「摸頭殺」，今仗還有另一焦點，就是法國球王施丹親臨觀戰。施丹在場外接受訪問，被問到怎樣看待西班牙兩代球星拿度和艾卡拉斯（Carlos Alcaraz），施丹笑言自己屬於老一輩，當然支持拿度，希望推動拿度繼續捧盃。

施丹入場欣賞拿度作賽。（Getty Images）