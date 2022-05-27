法網｜夏納領先下突然崩盤遭逆轉　爆冷不敵中國小花次圈止步

法國網球公開賽女單次圈，「前一姐」夏納與中國小將鄭欽文交手，即使首盤領先，其後表現突然急轉直下，更一度需要軍醫入場治理。19歲的中國小花把握機會，連取兩盤反勝，首度打入大滿貫的第3圈。

夏納狀態急跌，她賽後坦言與傷病無尤，而是她生涯首度面對的問題。



「前一姐」夏納（Simona Halep）與中國小將鄭欽文爭奪法網第3圈席位，這名羅馬尼亞球手開局順遂，以局數6：2先取首盤，惟夏納其後狀態不升反跌，愈打愈沉，未能阻止鄭欽文急起直追，其後連輸兩盤2：6及1：6，爆冷遭中國小花逆轉出局，無緣第3圈。

夏納領先一盤下，被中國小將鄭欽文逆轉出局。（Getty Images）

比賽期間，夏納一度要求軍醫入場治理，但未能解決問題。夏納賽後坦言，並非受傷患困擾，今仗是突然驚恐症發作，令她出現呼吸困難，完全不能專心作賽，大大影響她的發揮。夏納亦未有刻意隱瞞驚恐症的問題，「這次是我生涯中首次出現驚恐症，我完全不能專注，隨比賽進行亦沒有好轉，我也不能把情況控制住。」

夏納賽後沒有找藉口，只是直言是自己的問題，「我太想贏，給予自己太多壓力，比賽途中不斷胡思亂想，想得太多，導致有一點恐慌。當我正在領先，其實沒有太多原因發生這種事情，但這是已發生的事，如今我只好接受。」

夏納一度要求軍醫入場治理，但情況未見好轉。（Getty Images）

鄭欽文爆冷躋身第3圈，亦是她在大滿貫的最佳戰績，將與法國球手歌妮（Alize Cornet）爭晉級。這名19歲的小妮子賽後表示對表現感滿意，今仗致勝關鍵是自己更有耐性，這一點也是從夏納身上偷師得來。

19歲的鄭欽文首度打入大滿貫第3圈。（Getty Images）

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