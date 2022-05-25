網球｜麥維迪夫戰法網奪手術後第一勝　談或重奪世一：非常奇怪

男單世界排名第二的俄羅斯網球手麥維迪夫（Daniil Medvedev），因着俄羅斯入侵烏克蘭，遭6月上演的溫布頓網球公開賽拒絕參賽，爭議聲中，多年前移居法國、現居摩納哥的他獲法網張開雙臂歡迎，並立刻展示實力、順利晉級，也是他手術後的第一場泥地勝仗。



麥維迪夫早前接受疝氣手術後，上周曾出戰日內瓦網球賽，在他不擅應對的泥地之上，他首圈便爆冷直落兩局敗予世界排名70的法國球手加斯基特（Richard Gasquet）。

麥維迪夫早前曾接受手術治療疝氣，目前已可全面復出。（美聯社）

來到法網再戰泥地，他終順利突破首圈，面對世界排名103、來自阿根廷的巴尼斯（Facundo Bagnis），他只花了1小時38分鐘，就以直落三局6：2淘汰對手，晉級第二圈，這僅是他由2017年開始6次參加法網以來，第2次成功突破首圈，他在上屆打入8強，創下在法網的最佳成績。

目前世界第一的祖高域也順利晉級，次圈對斯洛伐克球手摩爾簡（Alex Molcan），拿度則會鬥法國球手穆迪（Corentin Moutet）。

祖高域（右）首圈直落三局6：3、6：1、6：0淘汰日本球手西岡良仁，強勢展開衛冕。（Getty Images）

自俄烏戰事爆發以來，全球體壇紛紛禁止運動員代表俄羅斯和白羅斯參賽，但大家會容許他們以中立身份作賽，ATP和WTA也一樣。不過溫網是由全英網球會主辦，在ATP及WTA也無法阻止其決定下，禁止中立身份俄、白兩國運動員參賽。

惟ATP和WTA出手「反制」，決定不計算溫網的排名積分，麥維迪夫也會因而受惠，因為世界排名第一的祖高域現在有8660排名分，當中有2000分是來自去年的溫網男單冠軍，若積分取消，他的排名很大機會下滑，因為麥維迪夫本身有7980分在手，當中僅得180分是來自去年溫網16強止步，意味這位俄籍球手很大機會重奪「一哥」之位。

麥維迪夫大有機會重返世界第一之位。（美聯社）

賽後，麥維迪夫談及自己或會重返世界第一時直言：「這感覺非常奇怪啊，在沒有取得積分之下成為世界第一，對我來說當然是好事；若然我拿到分數卻做不了世界第一，我也會很失望的，但事情就是如此，有些決定我無法改變，無論是ATP的、還是溫網的。」

麥維迪夫指，相對於溫網針對俄羅斯及白羅斯球手的禁賽令，他認為ATP的決定「更加合理」，談到溫網，他則說：「若能參加，我會很開心的，我愛溫布頓、也愛在草地作賽。完成法網後，我會參加草地比賽的，但若我不能打溫網，我就會努力準備下個賽事，然後在電視看比賽。」