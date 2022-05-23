法網｜西班牙新星「零封」對手闖次圈　坦承適應年少成名生活中

從上屆由資格賽打起，到今年已成為法網男單奪冠熱門，年僅19歲的西班牙新星艾卡拉斯（Carlos Alcaraz），周一（23日）在法網首圈登場，在壓制對手零破發下，僅花1小時50分鐘，就以直落3盤擊敗阿根廷對手，強勢晉級。



艾卡拉斯在去年參加法網時，世界排名剛打入100名內，由資格賽一路殺至第3輪，打過最大球場是3號球場。一年過去，他已名列6號種子且被視為奪冠熱門，首圈便在主球場Philippe-Chatrier登場。

他在今仗面對阿根廷的倫迪路（Juan Ignacio Londero），全場沒有送給對手破發點下，以直落3盤6：4、6：2及6：0輕取對手，強勢殺入次圈。

艾卡拉斯首次在法網主球場比賽，首圈輕取對手晉級。（Getty Images）

艾卡拉斯全場只失6局，輕鬆過關，他坦言對自己在法網主球場首戰滿意，也希望能在Philippe-Chatrier打更多比賽。

艾卡拉斯繼4月於邁阿密奪冠後，又在馬德里大師賽一戰成名，8強起連勝「三巨頭」中的西班牙名將拿度、世界球王祖高域，最後於該賽封王。

備受關注的艾卡拉斯坦言嘗試專注於比賽和改善不足。（Getty Images）

人氣急升的這名西班牙小將，坦承還在適應年少成名的生活，他說：「我正嘗試專注在賽事，試着別成為社交媒體的一部分，甚至每個人談論的話題。我只想專注在我必須改善之處、比賽時該做什麼、必須做什麼。希望在比賽的每一天，都是準備充足的。」

添姆自3月底復出以來，仍未能重拾狀態。（Getty Images）

添姆復出狀態低迷

另一邊廂，奧地利名將添姆（Dominic Thiem）自去年6月右腕受傷後，告別賽場10個多月。這名前美網冠軍、兩屆法網亞軍出戰法網首圈賽事，以3：6、2：6、4：6被世界排名第87的玻利維亞球手淘汰出局，自3月底復出以來，連續6個賽事「一輪遊」。