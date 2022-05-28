法網｜叔姪交鋒？拿度闖16強遇小師弟　啟蒙恩師叔叔遇上幸福煩惱

拿度（Rafael Nadal）在昨日的法網第3圈，直落3盤淘汰荷蘭的雲迪辛舒洛普（Botic van de Zandschulp），錄得第301場大滿貫勝仗。他的16強對手將是叔叔東尼拿度的弟子奧格艾里阿辛（Felix Auger-Aliassime）。拿度賽後表示，若果叔叔決定到時在場邊指導奧格艾里阿辛，他也沒有問題，不會影響兩人的關係。不過，據東尼拿度之前訪問所述，他不會幫任何一方。



拿度昨日在第3圈過關，打入法網16強。（Getty Images）

35歲的「泥地王」拿度在周五（27日）以6：3、6：2及6：4直落淘汰雲迪辛舒洛普。賽後被問到第301場大滿貫勝仗的秘密，他笑言證明了兩點：「當你取得這種數據紀錄，代表兩件事，首先，你已經很老。」說罷他跟全場一起大笑，接着再說：「第二點是，我擁有亮麗的職業生涯。」

拿度的16強對手是21歲的加拿大球手奧格艾里阿辛，焦點在於，拿度叔叔東尼拿度是奧格艾里阿辛的教練。東尼拿度不但是拿度的叔叔，還是他網球路上的啟蒙恩師，一直教拿度打網球，陪他出戰職業賽，直至2017年才離開姪仔的教練團隊。奧格艾里阿辛在去年聘請東尼拿度為教練，成績突飛猛進，殺入美網4強，今年澳網亦打入8強。

奧格艾里阿辛會在16強遇上拿度。（Getty Images）

拿度賽後被問到下圈要面對叔叔時有什麼回應，他說：「我已經跟東尼談過。我很簡單，他是我的叔叔，毫無疑問，他不會想我輸。不過，他也是一位專業的教練，正執教另一位球手。我不知會怎樣，他會不會來看比賽，但我不在乎的，（他怎樣選擇）完全沒有問題。我們很了解對方，我知道他渴望見到我最強的一面。雖然他現在幫另一位球手，但講真我沒有任何問題。」

拿度聲稱不介意東尼拿度幫另一位球手。（Getty Images）

談到年輕的小師弟奧格艾里阿辛，拿度說：「他是今次賽事其中一位搶鏡的球手，毫無疑問地，他是前10名的頂尖選手。我跟他的是16強比賽，一定要打出很高的水平，才有機會繼續晉級。這場會是很好的考驗，從某程度上，也是我需要的。」

東尼拿度在16強會坐在哪一邊？（Getty Images）

世界排名第9位的奧格艾里阿辛亦被問到，知不知教練東尼拿度下場會否在場邊教路，他說：「我覺得東尼會在一個中立的地方觀賽，享受我們的比賽。」

在幾日前的一個訪問中，東尼拿度回應過，萬一姪仔與徒弟仔在場上大戰，他會怎樣自處，當時他答：「如果他們兩個打，我不會去球場。」

東尼拿度長時間是拿度的教練，至2017年才離開團隊。（Getty Images）

東尼拿度續說：「我不會教他（奧格艾里阿辛）去贏我的姪仔，我一早跟他說了，我是拿度的叔叔，教了拿度很多年，在拿度的網球學校工作。就算我不為拿度工作，他都是我的姪仔。我不會教其他人去打敗我的姪仔。」

東尼拿度表示，他已跟奧格艾里阿辛講過這種情況，他續說：「奧格艾里阿辛也同意的，這是很合理。道德上，我也不會教姪仔怎樣打敗他。這是個不常見的情況，但無論誰贏出，我都很開心。」拿度及奧格艾里阿辛在16強的勝方，有可能會遇上世界排名第1的祖高域。