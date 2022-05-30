【足球熱話】呢位同事相當可疑 夏薩特企圖灌卻奧斯8歲仔飲酒
撰文：楊宇翹
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皇家馬德里奪得球會第十四次歐聯冠軍，場上球員看着自己拼搏後的成果，當然盡情忘我慶祝。
被視為「漁人得利」的板凳球員夏薩特，似乎也對生涯首個歐聯獎牌非常滿意，惟他在更衣室慶祝時的日舉動卻觸怒了隊友卻奧斯。
尚有兩年合約的夏薩特，今季歐聯上陣3仗共83分鐘，未有入球或助攻，但憑隊友的神勇演出，他終一圓歐聯夢。
縱然自己付出不多，但無阻夏薩特盡情慶祝，賽後他雀躍地與比利時隊友泰拔高圖爾斯慶祝，也與NBA球星高拔合照。
其後夏薩特有如意猶未盡，在更衣室狂歡時更貪玩，企圖做出過火舉動。
Eden Hazard intentando dar champán al hijo de Toni Kroos. 😂 pic.twitter.com/EjOR4dSKiZ— REAL MADRID❤️ (@AdriRM33) May 29, 2022
有片段拍到他嘗試把香檳倒進卻奧斯的8歲兒子口讓他淺嘗，惟卻奧斯瞬間一怒撥開。被警告的夏薩特最後只能一如既往，以笑帶過。
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