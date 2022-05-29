高普歐聯對皇馬三連敗　利物浦重金屬足球一大致命弱點︱01球評

歐聯決賽利物浦在全場優勢下0：1負皇家馬德里，繼2017/18球季，再次敗予同一對手，連同上季8強在內，已是高普帶領的紅軍連續第三次敗在皇馬腳下。

4年前，C朗領軍的皇馬是佔上風一隊，今屆利物浦已成大熱之身，為何結局還是一樣？這或多或少與高普建立的重金屬足球，有一大致命傷有關。



高普帶領利物浦，又一次在歐聯決賽飲恨。（Getty Images）

首先要說明，每場比賽都是獨一無二，難以用一場勝負，判別球隊高下，尤其歐聯決賽場合高手過招，90分鐘內任何些微變化，足以影響比賽走向。例如上半場如不是皇馬門將高圖爾斯神勇救出文尼的射門，利物浦已是領先一隊，正如曼聯傳奇門將舒米高所言：「能作出這種撲救，便能贏得比賽。」

然而縱觀高普的教練生涯，連同多蒙特的一次在內，4次領軍殺入歐聯決賽，3次敗陣而回，早在執教多蒙特時期，他已被冠以「二奶命」教頭之名，卻並非無跡可尋。

沙拿的射門，又一次被高圖爾斯擋出。（Getty Images）

高普足球的阿基里斯之踵

高普領軍的利物浦，注重進攻與速度，利用高壓迫搶令對手透不過氣。今季英超攻入94球，僅次冠軍曼城的99球，平均每場攻入2.47球。今屆歐聯13場比賽，也攻入30球，平均每場攻入2.31球，較冠軍隊皇馬還要多出一球。

今場決賽，利物浦也是全場佔優一隊，歐聯官方數據統計，射門多達23次，當中9次中框，卻無入球。皇馬只得3次射門，已有兩次命中，收獲的一個入球足以封王。經高普調校的利物浦，足球風格至剛至烈，高位防守曝露的缺點人所共知，只是絕大多數球隊明知如此，也應付不了那排山倒海的攻勢，更令高普認定做好自己已經足夠。偏偏面對經驗老到的皇馬，就是它的阿基里斯之踵（Achilles' Heel）。

阿歷山大阿諾特一次走甩雲尼斯奧斯，足以致命。（Getty Images）

英超歐聯雙亞有跡可尋

高普不擅長應付「泊大巴」球隊，當5月初英超爭標進入最後直路、利物浦僅落後曼城1分之時，主場面對干地領軍的熱刺，結果在對方主守下，只能1：1逼和對手。賽後高普對熱刺冷嘲熱諷，他先讚揚熱刺是一支「世界級的對手」，「他們曾經擊敗曼城，他們的戰術對於這種（面對強敵的）賽事很有用」，但他話鋒一轉，批評熱刺，「但他們做盡了一切，浪費了許多時間，卻還是排在第五名。這種戰術，聰明卻不容易。」

他續指熱刺踢法消極，「我不喜歡這種足球，但這是我個人的問題吧。熱刺是世界級的，我覺得他們可以做到更多，但對着利物浦，他們只得36%控球率，讓一班世界級球員努力擋走皮球，馬德里體育會在做同一樣的事。好吧，他們過去贏過不少次，但這種踢法是我無法教出來的，這是我的問題，我尊重他們，但這（戰術）不會是我的風格。」

正正就是在熱刺身上丟失的這兩分，導致利物浦今季英超再次以一分之微飲恨曼城手上。高普本人亦清楚，無論是面對熱刺、馬體會，還是今仗對手皇馬，他的踢法與風格注定吃虧，卻被吃得死死的，什麼也做不了。

安察洛堤戰術成功，帶領皇馬又一次歐聯登頂。（Getty Images）

皇馬的防守紀律 聰明的安察洛堤

他當然不是什麼也沒有做，明知陣中最大弱點，是出擊右閘阿歷山大阿諾特的防守能力，皇馬一定會利用左翼雲尼斯奧斯的速度，嘗試正面衝擊。高普作好部署，叮囑阿歷山大阿諾特必須守好對方，上半場雲尼斯奧斯在他嚴密看管下，沒有一次突破成功。

君子坦蕩蕩，高普帶領的球隊，與他本人一樣光明磊落、擺明車馬，由正選陣容到排陣，賽前幾乎已經可以估計得到。如此一來，犯下兵家大忌。皇馬陣容雖不及4年前星光燦爛，但陣中仍不乏具級數的球星，安察洛堤布下「鳥籠戰術」，每逢利物浦進攻便全軍退守，禁區內往往有8、9個白衫球員，連中場兩大星將莫迪歷與卻奧斯也不例外，卡斯米路更是全場專注破壞工作。安帥的部署相當成功，利物浦大部份攻勢均像被黑布牢牢包着，偶有一次半次走甩，也有今季狀態大勇的門將高圖爾斯守住最後一關。

上半場皇馬不斷拖慢比賽速度，影響利物浦的進攻節奏，進攻方面只是不斷放長波給左翼雲尼斯奧斯，右翼華維迪一次也沒壓上前場。正當利物浦以為皇馬全場都是這樣踢，下半場皇馬突然改變節奏，加快行軍速度，紅軍未有加以防備下有點不知所措。59分鐘，華維迪首次在右路發動攻勢，利物浦便措手不及，他在右路轉向傳予雲尼斯奧斯左路入楔撞射入網，阿歷山大阿諾特第一次睇漏對方便出事。

高普再一次與歐聯冠軍擦身而過。（Getty Images）

皇馬一擊得手，繼續以毛氈戰術吸收利物浦的攻勢，高普先後換入祖達、基達和法明奴嘗試變陣，也未能改變比賽走向。剛強易折，安察洛堤成功以柔制剛，領皇馬第14次登上歐洲之巔，他個人4度領軍封王（皇馬兩次、AC米蘭兩次），成為歐聯歷來最成功主帥。安帥5次領軍入決賽，4次捧盃而回，他卻時刻謹記2004/05球季被利物浦神奇逆轉的一次，苦心孤詣，鑽研破敵之法。

足球場向來以成績論高下，皇馬主力年齡偏大，C朗2018年離隊後如日落西山，這一代球員看似離歐聯冠軍漸遠，今季在安察洛堤帶領下，他們由16強對PSG、8強對車路士、4強對曼城以至決賽對利物浦，賽前均被看低一線，最終一而再、再而三奇跡逆轉出線，繼而奪得冠軍，不得不佩服他們的戰術執行能力，以及那份對勝利近乎執着的無比韌力與信念。

全場主守、因應對手改變自己踢法，均是高普不屑為之，這是比起高速逼搶曝露防守缺點以外，他的更大弱點。當然每個人都有優點與缺點，高普在球壇絕對是一等一的好教練，5年內帶領利物浦3闖歐聯決賽，已說明一切，也是個友善、親切的好好先生，只是每到大賽緊張關頭，如遇上安察洛堤、干地那樣的戰術大師，便難免會吃下不少苦頭。