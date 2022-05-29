歐聯決賽｜利物浦輸波仍需參加巡遊賀雙冠　高普自信可入下屆決賽

利物浦在歐聯決賽以0：1敗予皇家馬德里，球會將照辦巡遊慶祝雙冠，惟後衛安德魯羅拔臣坦言更衣室「死寂一片」。失落冠軍之下，紅軍又是否真的有心情慶祝？



早在英超煞科戰和歐聯決賽前，利物浦已準備好今日回到利物浦市後，展開慶祝「雙冠王」的巡遊。然而先在煞科戰失落英超冠軍、今季最後一戰又失落歐聯冠軍，相信氣氛將會跟3年前的歐聯奪冠巡遊大相逕庭。

3年前利物浦以歐洲冠軍姿態舉辦慶祝巡遊，令利物浦市萬人空巷。（Getty Images）

利物浦後衛安德魯羅拔臣賽後受訪時道：「更衣室的大家都沉默了、崩潰了，老實說，我們可以踢好些的。」高普也坦言：「更衣室內的氣氛不是很好，這一刻，沒人覺得這是個出色的球季，也許我們需要幾小時去消化這件事……能打入決賽並不壞，也算是一種成功，但這種成功不是我們想要的。」

高普認為，他可再領紅軍打入歐聯決賽。（Getty Images）

高普坦承，紅軍面對縮後防線的皇家馬德里，踢得並不完美，「我們有很多射門卻不夠乾脆，古圖奧斯也做了兩次神救，我們的失球來自一記界外球，當時雲尼斯奧斯的位置剛剛好，就完成了入球。但紅軍球員已經盡了力，落後時也踢出了我們想要的陣式，但當防線壓前時就要冒險。」

不過高普也明言，有信心可以再入歐聯決賽，「我有很強的預感，我們還會再來（歐聯決賽），我的球員們仍很有鬥心，而且十分出色。」他也打趣反問媒體，「明年（歐聯決賽）在哪裏？伊斯坦堡嗎？那先把酒店訂起來吧。」似乎對於明年能再闖決賽頗有信心。