足球轉會｜皇馬中場接班計劃曝光　先搶曹亞文尼　明年瞄準英國腳

皇家馬德里錯失基利安麥巴比後，繼續向法國球員埋手，希望盡快羅致到22歲摩納哥中場曹亞文尼。英國《每日郵報》稱，皇馬願滿足摩納哥的要求，增加轉會費至8000萬歐元。德國《圖片報》就披露皇馬的中場接班計劃，上季的卡馬雲加是第一步，今季就輪到曹亞文尼，下季待莫迪歷約滿便收購多蒙特的祖迪比寧咸。



曹亞文尼已經是法國的大國腳。（Getty Images）

皇馬與摩納哥就曹亞文尼的轉會深入談判，英國《天空體育》表示，摩納哥向皇馬還價8000萬歐元轉會費，而《每日郵報》指皇馬同意加碼，接受摩納哥的要求。曹亞文尼是今夏多間歐洲豪門爭相搶奪的新星，巴黎聖日耳門及利物浦都很想將他收歸旗下，所以皇馬也加緊進度，以免被搶走心頭好。報道指，曹亞文尼會獲得一份5年合約，至於摩納哥就希望羅致白禮頓的比蘇馬為代替品。

卡馬雲加（右）在歐聯決賽下半場後備入替。（Getty Images）

德國《圖片報》稱，曹亞文尼是皇馬中場換班的第二步。皇馬的莫迪歷、卻奧斯及卡斯米路合作無間，剛為球隊贏得歐聯冠軍，這是他們3人合作的第4座歐聯冠軍，而他們各自都是5屆歐聯冠軍得主。不過，他們皆年過三十，需要接班人。皇馬去年收購了卡馬雲加，此子已展露未來中場核心的潛力，今年就輪到買曹亞文尼。

皇馬正逐步為卻奧斯、卡斯米路及莫迪歷找接班人。（Getty Images）

36歲的莫迪歷表示會跟皇馬續約至2023年，皇馬準備在明年再簽一位莫迪歷接班人，完成中場的更新換代。《圖片報》及西班牙《馬卡報》皆指出，皇馬下年的目標是多蒙特中場比寧咸，皇馬的球探部門認為比寧咸在技術及身體對抗上皆可接班莫迪歷。如果皇馬在轉會市場順利，卡馬雲加、曹亞文尼、比寧咸及費達歷高華維迪會是皇馬新一代中場的班底。